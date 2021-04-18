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İsrail-Yunanistan anlaşmasının detayları

İsrail ile Yunanistan arasında savunma işbirliği anlaşmasının detayları ortaya çıktı 

18 Nisan 2021 Pazar 16:45
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İsrail-Yunanistan anlaşmasının detayları

İSRAİL (DHA)

Yunanistan ve İsrail, Mora Yarımadası'nda yer alan Kalamata Havalimanında 1.65 milyar dolar değerindeki ‘uluslararası uçuş eğitim merkezi kurulması’ için imzalanan anlaşmanın detayları ortaya çıktı. 

İsrail ile Yunanistan arasında en büyük savunma işbirliği anlaşması imzalandı. Tel Aviv ve Atina yönetimi, Mora Yarımadası'nın güneyinde uluslararası bir uçuş eğitim merkezi kurulması için anlaşma imzaladı. Anlaşmanın detayını İsrail ve Yunan basını yazdı. 1.65 milyar dolar değerindeki anlaşma kapsamında Kalamata şehrindeki askeri havaalanı 22 yıllığına İsrail'e kiralanacak. İsrailli savunma şirketi Elbit Systems Kalamata şehrindeki askeri havalimanında Yunan Hava Kuvvetleri için bir eğitim merkezi kuracak. Öte yandan İsrail basını, bu sözleşmenin iki ülke arasında bugüne kadarki en büyük savunma tedarik anlaşması olduğu yazdı.

EĞİTİM MERKEZİ İSRAİL MODELİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Anlaşmada yer alan eğitim merkezinin, İsrail'in kendi hava akademisini model alacağı açıklandı. Uçuş eğitim merkezinde M-346 eğitim uçaklarından 10 adet konuşlandırılacağı ifade edilirken, merkezde; Yunan hava kuvvetlerinin eğitim filosundan M-346 ve T-6 uçağı yer alacağı kaydedildi.

DENDİAS MISIR'I ZİYARET ETTİ

Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias' temaslarda bulunmak üzere son zamanlarda Türkiye'ye sıcak mesajlar veren Mısır'a gitti. Yunan Bakan Dendias, Mısırlı mekidaşı  Samih Şukri ile görüştü. Ziyarete ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Dendias, "Doğu Akdeniz'deki son durumu Mısırlı mevkidaşım Şukri ile tartıştık" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İsrailYunanistan AnlaşmasıDoğu Akdeniz
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