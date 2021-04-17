İsrail savaş uçakları, Gazze’yi bombaladı

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Filistin’in Gazze kentini bombaladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hamas’ın mevzilerinin vurulduğu ifade edildi. Hava saldırılarında ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.