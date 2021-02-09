Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1538
ALTIN
418.878
DOLAR
7.0805
STERLİN
9.7554
EURO
8.5528
Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi 75...
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de muhtelif arsa satışı
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de...
Sinop Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptırıyor
Sinop Belediyesi kat karşılığı...
Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor
Darülaceze Başkanlığı 21 daire...
Bilboard reklam panoları kiraya verilecek
Bilboard reklam panoları kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İsrail ile Yunanistan arasında "yeşil aşı pasaportu" anlaşması

09 Şubat 2021 Salı 10:00
5 Okunma
İsrail ile Yunanistan arasında "yeşil aşı pasaportu" anlaşması

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile İsrail Başbakanı Netanyahu, iki ülke arasındaki seyahatler konusunda “yeşil aşı pasaportu” kullanımı üzerine anlaşmaya vardıkları açıklandı.

Doğu Akdeniz konusunda destekçi arayışına giren Yunanistan Başbakanı Miçotakis İsrail Başbakanı Netanyahu ile Kudüs’te bir araya geldi. Yunan Başbakan Miçotakis İsrail’e düzenlediği bir günlük resmi ziyarette, Netanyahu ile yaptığı görüşmede diğer meselelerin yanı sıra, Yunanistan ile İsrail arasında seyahatler konusunda “yeşil aşı pasaportu” kullanımı üzerine anlaşmaya vardıkları açıklandı. Söz konusu “Yeşil aşı pasaportu” nun aşılanan vatandaşlara iki ülke arasında seyahat özgürlüğü tanıdığı ifade edildi. İki ülke arasında varılan anlaşmada koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalara veya karantina uygulamasına maruz kalmadan seyahat edebilecekleri belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLYunanistanYeşil Aşı PasaportuPasaportKoronavirüsPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişimi iddiası
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişimi iddiası
Yunanistan’da sınırdaki askerin 6 aydır ödenmeyen maaşı kriz çıkardı
Yunanistan’da sınırdaki askerin 6 aydır ödenmeyen maaşı kriz çıkardı
Güney Afrika’da AstraZeneca aşılama uygulaması geçici olarak durduruldu
Güney Afrika’da AstraZeneca aşılama uygulaması geçici olarak durduruldu
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den KKTC'ye ziyaret
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den KKTC'ye ziyaret
Çin ikinci yerli Kovid-19 aşısını onayladı
Çin ikinci yerli Kovid-19 aşısını onayladı
Apple'ın ilk bilgisayarı 10 milyon 658 TL'ye satışa çıkarıldı
Apple'ın ilk bilgisayarı 10 milyon 658 TL'ye satışa çıkarıldı
Pakistan'da bombalı saldırı: 16 yaralı
Pakistan'da bombalı saldırı: 16 yaralı
Dünyada bir ilk: Danimarka ilk enerji adasını inşa edecek
Dünyada bir ilk: Danimarka ilk enerji adasını inşa edecek
NASA’nın ilk iklim danışmanı atandı
NASA’nın ilk iklim danışmanı atandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma