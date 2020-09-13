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İsrail eve kapanıyor

İsrail, 18 Eylül’de eve kapanıyor

13 Eylül 2020 Pazar 16:56
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İsrail eve kapanıyor

İsrail (DHA)

İsrail medyası, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 18 Eylül Cuma günü başlayacak sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı süpermarket, eczane gibi önemli yerler dışında restoran, otel, kültür ve eğlence mekanları ile mağazaların kapatılmasını içerecek. Birçok özel ve kamu işyeri de kapatılacak veya kısmen evden çalışacağı ifade edildi. Restoranlar sadece teslimat hizmetiyle açık kalacak. Özel eğitim dışında tüm eğitim kurumları kapatılacak, uzaktan eğitime geçilecek. İsrail Korona Kabinesi olarak adlandırılan merciden yapılan açıklamada, salgınla mücadele planı üç aşama içerecek.

Korona Kabinesi tarafından teklif edilen ikinci aşamanın içeriğinde; şehirlerarası seyahat kısıtlaması, etkinlik ve iş yeri kısıtlaması, kamu sektörünün acil duruma geçirilmesi gibi tedbirler yer alıyor. Üç aşamalı salgın planının son aşaması ise ilk iki aşamanın sonuçlarına göre yeniden düzenlenecek.  

NETANYAHU KARŞITI PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

18 Eylül'den itibaren eve kapanmaya hazırlanan İsrail'de diğer yandan Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor. Dün Başbakanın evinin önünde sürekli toplanan kalabalıklar, hakkındaki yolsuzluk davaları sebebiyle Netanyahu'yu istifaya çağırdı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLKoronavirüs Tedbirleri18 EylülSokağa çıkma Yasağı
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