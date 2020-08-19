İsrail'den BAE'ye ilk darbe

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta duyurduğu İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerini “tamamen normalleştirmeleri” konusunda anlaşmaya varıldığı açıklamasının ardından, BAE ile İsrail arasında ilk kriz yaşandı.

NETANYAHU BAE'NİN SAVAŞ UÇAĞI ALMASINA KARŞI

İsrail'in en büyük gazetelerinden Haaretz'in hükümet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BAE'ye gelişmiş teknolojik donanım satışını kabul ettiği ama ABD savaş uçaklarının BAE'ye satışına karşı olduğu vurgulandı. Haberde İsrail'in, Ortadoğu'da gelişmiş ABD savaş uçaklarına sahip tek ülke olarak kalmayı istediği belirtildi.