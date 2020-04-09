İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 683 ölüm

İSPANYA - İspanya’da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülke genelinde bir günde 683 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 15 bin 238’e yükseldi. Ülkede koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ise 152 bin 446’ya çıktı.