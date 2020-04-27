İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 331 ölüm

Dünyayı etkisi altına alan koroavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya’da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 331 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 521’e çıktı.