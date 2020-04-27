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İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 331 ölüm

Dünyayı etkisi altına alan koroavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya’da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 331 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 521’e çıktı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 15:08
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İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 331 ölüm

İSPANYA - İspanya’da son 24 saatte 331 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 521’e yükselirken; toplam hasta sayısının 236 bin 199’a ulaştığı aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ispanyaölü SayısıKoronavirüs
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