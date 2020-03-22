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İspanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1753’e çıktı

İspanya’da koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 1753’e, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 28 bin 572’ye yükseldi.

22 Mart 2020 Pazar 18:07
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İspanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1753’e çıktı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 13 bin 407 kişi yaşamını yitirdi. Vakaların en çok görüldüğü ülkeler arasında ilk olarak Çin ve İtalya geliyor. İspanya ise 28 bin 572 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 3’üncü ülke konumunda. İspanya’da ülke çapında koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1753’e yükseldi. Alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölü sayısındaki artış, ülkede endişelere neden oldu.

Ülkede 9 bin 702 vakanın bulunduğu başkent Madrid, ülkede en çok vakanın görüldüğü nokta oldu. Kentte 1021 kişi hayatını kaybetti. Madrid kentini ise Katalonya bölgesi takip ediyor. Katalonya bölgesinde vaka sayısının 4 bin 704 olduğu ve 191 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ: EN KÖTÜSÜ HENÜZ GELMEDİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi durum" diye konuştu. Sanchez ayrıca hükümetin koronavirüsle mücadelede ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IspanyaKoronavirüsVefatSalgınHastalık
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