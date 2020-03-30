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İspanya'da korkutan bilanço!

İspanya’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 812 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 7 bin 340’a çıktı.

30 Mart 2020 Pazartesi 14:30
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İspanya'da korkutan bilanço!

İSPANYA - İspanya Sağlık Bakanlığı, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle İspanya’da son 24 saatte 812 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısının 7 bin 340’a yükseldiğini açıkladı.

ENFEKTE KİŞİ SAYISI ÇİN’İ AŞTI


İspanya’da virüsten etkilenen kişi sayısı ise Çin’i geçerek 85 bin 195’e ulaştı. Çin’de 82 bin 152 kişinin koroanvirüse yakalandığı belirtiliyor. İspanya’da 17 bin kişinin tedavisinin tamamlandığı, 47 bin kişinin ise tedavisinin hastanelerde devam ettiği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İspanyada Korkutan BilançoKoronavirüs
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