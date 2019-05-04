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İşi Türkiye'den çıkarırız

Shanahan: Türkiye S-400'de kararlıysa, işi Türkiye'den çıkarmak zorunda kalırız

İşi Türkiye'den çıkarırız

Shanahan: Türkiye S-400'de kararlıysa, işi Türkiye'den çıkarmak zorunda kalırız

04 Mayıs 2019 Cumartesi 18:48
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İşi Türkiye'den çıkarırız

ABD (DHA)

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, S-400 savunma sistemi konusunda Türkiye ile henüz bir çözüme varılmadığını, ancak iletişimin önceki dönemde daha iyi olduğunu söyledi. Shanahan, “Eğer Türkiye S-400 kararında kararlı ise biz de işi Türkiye'den çıkarmak zorunda kalırız" dedi.

Patrick Shanahan, Pentagon’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Shanahan'a "S-400 konusunda Türkiye ile ilişkiler şu anda hangi noktada. Bir anlaşmaya varabildiniz mi?" diye soruldu. Shanahan, "Bir anlaşmaya varmadık. Ancak Türkiye ile sürekli konuşuyoruz. Çünkü onlarla eş zamanlı olarak Suriye konusunda da çalışıyoruz. İnsanların aynı anda çoklu görüşmeler yaparak farklı düzeylerde ileri ya da geri gitmelerin yaşanmasının mümkün olduğunu ancak hala stratejik ortak olduğumuzu anlamaları önemli. İnsanlar sadece bir konuyu bildiğinde, ilişkiler daha kötü ya da daha iyi görünebilir. Ben sadece şunu söylüyorum. İlişkiler, iletişim ve koordinasyonun iletişimin sıklığından dolayı bundan 2 ya da 4 ay öncesine kıyasla daha iyi olduğunu hissediyorum. Geçtiğimiz hafta Lockheed Martin ve United Technologies Corporation'ın yöneticileriyle bir araya geldim. Eğer bu duruma çözüm bulamazsak, o zaman işin ilerlemesi için planlarımızı uygulamak zorundayız. Bu planları uygulamak zorunda mı kalırsınız bilemezsiniz ama iyi planımız olduğundan emin olmak zorundasınız değil mi?" diye yanıt verdi.

"İŞİ TÜRKİYE'DEN ÇIKARMAK ZORUNDA KALIRIZ"

"Türkiye'siz devam etmek mi?" sorusuna Patrick Shanahan "Eğer Türkiye S-400 kararında kararlı ise biz de işi Türkiye'den çıkarmak zorunda kalırız" dedi. Shanahan'a bunun için bir takvim ya da Türkiye'ye tanınan bir süre olup olmadığı soruldu. Shanahan, "Böyle bir süre ya da takvim yok. Tek takvim uçakların teslim tarihi. Ama eğer bir şey yapacaksanız, bu konuda ciddi davranmalı ve planlarınız ona göre uygulamaya koymalısınız" ifadelerini kullandı.

Patrick Shanahan, "Bütün F-35'leri diğer müşterilerimize sorunsuz bir şekilde teslim edebilmemiz için sıfıra yakın bir risk barındıran sıkı planlar istiyorum. O nedenle görüşmeler yaparken bu riski aza indirmek için ne gibi kararlar almamız lazım diye konuşuyoruz. Ama aynı zamanda Türkiye ile de konuşuyoruz" dedi.

"Onlarla görüşmeleriniz sırasında hazır olduklarını hissettiniz mi?" şeklindeki soruya Shanahan, "Bu onlar gerçekten karmaşık bir durum. Yani, bu büyük bir karar. Ve orada durup, onlara baskı uygularsak, muhtemelen ihtiyaç duymadıkları bir karmaşa seviyesi ekler. Ama bir planımız var" dedi.

"Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması halinde İncirlik Üssü üzerinden bir misilleme yapacakları konusunda endişeli misiniz?" sorusuna Shanahan, "Hayır. Bakan Akar ve benim vurguladığımız şeylerden biri bu. Onlar bizim stratejik ortağımız. Önemli olan bu. Buna uzun vadeli bir ilişki olarak bakmak zorundasınız. Yolda engeller var. Şimdi, S-400’ler ve F-35’ler bir arada olmuyor. Bu büyük bir engel" diye yanıt verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Patrick ShanahanF-35S-400
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