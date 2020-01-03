Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
115278
ALTIN
296.385
DOLAR
5.9661
STERLİN
7.8189
EURO
6.6569
Tuzla'da gecekondu alev alev yandı
Tuzla'da gecekondu alev alev yandı
“10 yılda bir salgın bekleniyor”
“10 yılda bir salgın bekleniyor”
Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı
Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı
Attıkları ilmeklerle ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar
Attıkları ilmeklerle ev ekonomilerine katkı...
Antalyaspor, Kudryashov ile prensipte anlaştı
Antalyaspor, Kudryashov ile prensipte anlaştı
İş fırsatları için hemen tıkla!

İranlı komutan Bağdat'ta öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürüldü. Bağdat Havaalanı’nda düzenlenen saldırıda Süleymani ile birlikte Irak’taki Şii milis grubu Haşdi Şabi’nin komutan yardımcılarından Mehdi El Mühendis, protokol görevlisi Muhammed Rıza dahil 7 kişinin öldüğü belirtildi.

İranlı komutan Bağdat'ta öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürüldü. Bağdat Havaalanı’nda düzenlenen saldırıda Süleymani ile birlikte Irak’taki Şii milis grubu Haşdi Şabi’nin komutan yardımcılarından Mehdi El Mühendis, protokol görevlisi Muhammed Rıza dahil 7 kişinin öldüğü belirtildi.

03 Ocak 2020 Cuma 10:34
12 Okunma
İranlı komutan Bağdat'ta öldürüldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre El Mühendis’in Bağdat Havaalanı’na Kasım Süleymani’yi karşılamak için geldiği ve saldırının Süleymani’yi taşıyan konvoyun hareketinden hemen sonra gerçekleştiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı, Süleymani’nin ölümünü resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyurdu. Açıklamada, “ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Kasım Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalı ve koalisyon askerlerinin öldürülmesinden sorumlu olduğu belirtilerek, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu. Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları organize ediyordu. General Süleymani, bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı. Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi. ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır" denildi.

İran Mehr Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada General Kasım Süleymani’nin ölümü doğrulandı.

Haşdi Şabi örgütünden yapılan açıklamada ise Komutan Yardımcısı El Mühendis ve General Süleymani’nin ölümünden düşmanları olan ABD ve İsrail’in sorumlu olduğu ifade edildi.

Öte yandan Gereral Kasım Süleymani’nin öldürüldesi bir kısım Iraklı tarafından sevinçle karşılandı. Irak’ta 1 Ekim’den beri reform yapılması için gösteriler yapan gruplardan bazıları, Tahrir Meydanı’nda Irak bayrağı ile sevinç gösterisi düzenledi.

İran: Süleymani’nin intikamı ağır olacak

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, ABD Ordusu tarafından öldürülen Kasım Süleymani’nin intikamının ağır olacağını söyledi.

Hamaney, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta öldürülmesinin ardından bir mesaj yayınladı. Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis’in intikamının alınacağını belirten Hamaney mesajında, “Şehit Süleymani, direnişin uluslararası simasıdır. Direnişi sevenler onun kanını yerde bırakmayacak. Dostlar ve düşmanlar bilsin ki fedakar ve aziz General Süleymani’nin olmayışı bizim için acıdır. Fakat nihai zafere ulaşmak için verilen mücadele, katiller ve canileri daha çok üzecektir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin eylemini uluslararası terörizm olarak niteleyerek, Kasım Süleymani’nin DEAŞ, El Kaide ve Al Nusra gibi bölgedeki terör örgütleri ile mücadelenin en etkin güçlerinden biri olduğunu belirtti. Zarif, mesajında Süleymani’ye suikasti çok tehlikeli ve aptalca olarak yorumlayan İran Dışişleri Bakanı, “ABD haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu tutulacaktır” ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları eski komutanı Muhsin Rızai de twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Kasım Süleymani şehit kardeşlerine katıldı, ancak ABD’den acı bir intikam alacağız” dedi.

Süleymani’nin ölümü nedeniyle İran’da 3 gün ulusal yas ilan edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kasım SüleymaniABDIrakİran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EastMed boru hattı projesini imzaladı 
EastMed boru hattı projesini imzaladı 
KKTC/Akıncı: East-Med çok daha uzun ve masraflı bir güzergah
KKTC/Akıncı: East-Med çok daha uzun ve masraflı bir güzergah
Avustralya’da orman yangınlarında 'göç' riski
Avustralya’da orman yangınlarında 'göç' riski
Irak'ta ABD Büyükelçiliği önünde protesto
Irak'ta ABD Büyükelçiliği önünde protesto
Pompeo Kıbrıs’a gidiyor: ‘Türkiye’ye karşı işbirliği ele alınacak'
Pompeo Kıbrıs’a gidiyor: ‘Türkiye’ye karşı işbirliği ele alınacak'
Rusya ile Ukrayna'dan doğal gaz anlaşması
Rusya ile Ukrayna'dan doğal gaz anlaşması
Libya’dan Rumlara sert tepki
Libya’dan Rumlara sert tepki
11 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz
11 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz
ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü, 3 yaralı
ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü, 3 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans