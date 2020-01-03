İranlı komutan Bağdat'ta öldürüldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre El Mühendis’in Bağdat Havaalanı’na Kasım Süleymani’yi karşılamak için geldiği ve saldırının Süleymani’yi taşıyan konvoyun hareketinden hemen sonra gerçekleştiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı, Süleymani’nin ölümünü resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyurdu. Açıklamada, “ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Kasım Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalı ve koalisyon askerlerinin öldürülmesinden sorumlu olduğu belirtilerek, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu. Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları organize ediyordu. General Süleymani, bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı. Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi. ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır" denildi.

İran Mehr Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada General Kasım Süleymani’nin ölümü doğrulandı.

Haşdi Şabi örgütünden yapılan açıklamada ise Komutan Yardımcısı El Mühendis ve General Süleymani’nin ölümünden düşmanları olan ABD ve İsrail’in sorumlu olduğu ifade edildi.

Öte yandan Gereral Kasım Süleymani’nin öldürüldesi bir kısım Iraklı tarafından sevinçle karşılandı. Irak’ta 1 Ekim’den beri reform yapılması için gösteriler yapan gruplardan bazıları, Tahrir Meydanı’nda Irak bayrağı ile sevinç gösterisi düzenledi.

İran: Süleymani’nin intikamı ağır olacak

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, ABD Ordusu tarafından öldürülen Kasım Süleymani’nin intikamının ağır olacağını söyledi.

Hamaney, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta öldürülmesinin ardından bir mesaj yayınladı. Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis’in intikamının alınacağını belirten Hamaney mesajında, “Şehit Süleymani, direnişin uluslararası simasıdır. Direnişi sevenler onun kanını yerde bırakmayacak. Dostlar ve düşmanlar bilsin ki fedakar ve aziz General Süleymani’nin olmayışı bizim için acıdır. Fakat nihai zafere ulaşmak için verilen mücadele, katiller ve canileri daha çok üzecektir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin eylemini uluslararası terörizm olarak niteleyerek, Kasım Süleymani’nin DEAŞ, El Kaide ve Al Nusra gibi bölgedeki terör örgütleri ile mücadelenin en etkin güçlerinden biri olduğunu belirtti. Zarif, mesajında Süleymani’ye suikasti çok tehlikeli ve aptalca olarak yorumlayan İran Dışişleri Bakanı, “ABD haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu tutulacaktır” ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları eski komutanı Muhsin Rızai de twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Kasım Süleymani şehit kardeşlerine katıldı, ancak ABD’den acı bir intikam alacağız” dedi.

Süleymani’nin ölümü nedeniyle İran’da 3 gün ulusal yas ilan edildi.