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İran’ın Rusya Büyükelçisi'nden Fahrizade suikastı açıklaması

İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazem Jalali, Nükleer Bilimci Fahrizade’nin öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, suikastın arkasında kimlerin olduğunu bildiklerini söyledi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 16:52
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İran’ın Rusya Büyükelçisi'nden Fahrizade suikastı açıklaması

RUSYA - İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Jalali, İran'ın, Nükleer Bilimci Muhsin Fahrizade’nin suikastından kimin sorumlu olduğunu bildiğini söyledi. Bir Rus televizyon kanalına konuşan Jalali, "Genel olarak, düşmanlarımızın İran'a karşı terörizm kullanması büyük bir haber değil. Üstelik, bazı hükümetler de dahil olmak üzere her şeyin arkasında kimin olduğunu biliyoruz. Şu anda doğrudan ve dolaylı tüm kanıtlar, İsrail'in daha önce de olduğu gibi saldırının arkasında olduğunu gösteriyor" dedi.


MOSSAD'I İŞARET ETMİŞTİ


İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Fahrizade için yapılan cenaze töreninde İran medyasına yaptığı açıklamada,  saldırıda, İsrail gizli haber alma teşkilatı MOSSAD ve Halkın Mücahitleri Örgütü’nün rolünün olduğunu savunmuştu. Şemhani, “Operasyon, çok karmaşık bir operasyondu. Elektronik sistemler kullanılarak yapıldı.  Olay yerinde hiç kimse yoktu. Elimizde bazı ipuçları var. Eylemi tasarlayanın da kim olduğunu biliyoruz” demişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Büyükelçisi Kazem JalaliNükleer Bilimci FahrizadeSuikast
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