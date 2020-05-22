Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Gerga Antik Kenti'nde define kazılarına tepki
Gerga Antik Kenti'nde define kazılarına...
Antalya'ya dünyanın en büyük ikinci arkeolojik araştırma gemisi
Antalya'ya dünyanın en büyük ikinci...
'Havalimanlarını Covid-19’a karşı sertifikalandıracağız'
'Havalimanlarını Covid-19’a karşı sertifikalandıracağız'
Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı
Yangında mahsur kalan 5 kişiyi...
Vali, dışarıda gezenleri tek tek uyardı
Vali, dışarıda gezenleri tek tek...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İran’ın dini lideri Hamaney’den siyonizm için ‘koronavirüs’ benzetmesi

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, Kudüs Günü dolayısıyla devlet televizyonundan yaptığı konuşmada, siyonizmin bölgedeki varlığını koronavirüse (Covid-19) benzetti.

22 Mayıs 2020 Cuma 13:04
0 Okunma
İran’ın dini lideri Hamaney’den siyonizm için ‘koronavirüs’ benzetmesi

TAHRAN - Hamaney konuşmasında, “Bazıları siyonist İsrail rejimini, bölgenin bir gerçeği olduğunu söylüyor. Günümüzde koronavirüs de bir gerçek ancak akıllı insanlar onunla mücadeleyi gerekli görüyor. Uzun süredir devam eden Siyonizm virüsünün kökü de kesinlikle bu bölgeden kazınacaktır” dedi.
 

FİLİSTİN İÇİN REFERANDUM ÇAĞRISI

Filistin sorununun çözümü için tüm dini ve etnik gruplarının katılımıyla referandum yapılması çağrısında bulunan Hamaney, “Filistin, Filistinlilere aittir ve onların iradeleri ile yönetilmelidir. Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman Filistinlilerin katılımıyla yapılacak referandumla Filistin’in siyasi sistemi belirlenmeli. Bu plan, batılıların öne sürdüğü Yahudi karşıtı iddiaların da temelsiz olduğunu gösteriyor” diye konuştu.
 

KORONAVİRÜS NEDENİYLE YÜRÜYÜŞ YAPILMADI
Kudüs Günü dolayısıyla her yıl ülke genelinde yapılan halk yürüyüşleri bu yıl koronavirüs salgının oluşturduğu sağlık riski nedeniyle yapılmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İranın Dini Lideri Ali HamaneyKudüs GünüSiyonizmKoronavirüs Benzetmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’de valilik binası önünde 'saç tıraşı' protestosu
ABD’de valilik binası önünde 'saç tıraşı' protestosu
Ukrayna'da normalleşmenin ikinci aşaması başladı
Ukrayna'da normalleşmenin ikinci aşaması başladı
İngiltere’de koronavirüs bağışılık sertifikası verilecek
İngiltere’de koronavirüs bağışılık sertifikası verilecek
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Çin’de yeniden ortaya çıkan koronavirüsün kuluçka süresi uzadı
Çin’de yeniden ortaya çıkan koronavirüsün kuluçka süresi uzadı
Pompeo: Dünyaya verdiği zararın yanında önemsiz
Pompeo: Dünyaya verdiği zararın yanında önemsiz
Volkan Koyugöz: 'Maske takmadım diye polisler dövdü'
Volkan Koyugöz: 'Maske takmadım diye polisler dövdü'
ABD’li 500 doktordan Trump'a uyarı
ABD’li 500 doktordan Trump'a uyarı
DSÖ: En fazla vaka artışını son 24 saatte gördük
DSÖ: En fazla vaka artışını son 24 saatte gördük

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı