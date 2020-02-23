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İran’da ölüm sayısı 8’e yükseldi

İran’da koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 8’e yükseldi

23 Şubat 2020 Pazar 16:45
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İran’da ölüm sayısı 8’e yükseldi

Tahran (DHA)

İran‘da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısının 8’e yükseldiği, vaka sayısının ise 43’e çıktığı belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 15 kişide daha Covid-19 (koronavirüs) tespit edildiğini, böylelikle kesin vaka sayısının 43’e yükseldiğini, hastalık nedeniyle ölen kişi sayısının 8’e çıktığını ifade etti.

Ölüm vakalarının 6’sının virüsün ana merkezi Kum kentinde, birinin Mazendaran iline bağlı Tonekabon ve bir kişinin de Merkezi iline bağlı Arak kenti yerlisi olduğu ifade edildi.

Ülkede virüs şu ana kadar 5 ile yayılmış durumda.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüs
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