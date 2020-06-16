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İran’da koronavirüsten can kaybı 9 bini aştı

Orta Doğu’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kayıplarının en çok görüldüğü ülke olan İran’da, salgından yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bini aştı.

16 Haziran 2020 Salı 13:12
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İran’da koronavirüsten can kaybı 9 bini aştı

TAHRAN - İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte salgından 115 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 9 bin 65’e yükseldiğini bildirdi. Son bir günde 2 bin 563 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 192 bin 439’e ulaştı.
 

TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFEYE UYMAK İMKÂNSIZ

Toplu taşıma araçlarının yetersiz olduğu Tahran’da, özellikle iş çıkışlarında oluşan yoğun kalabalık nedeniyle insanların çoğu zaman sosyal mesafe kurallarına uyamadığı görüldü. Mayıs ayı başında günlük vaka sayılarının binin altına düştüğü ülkede,  normalleşmenin ardından salgının yeniden etkisini artması dikkat çekiyor. Kısıtlamaların kaldırılması ve sağlık kurallarına uyulma oranının gidererek azalması, vaka sayılarının yeniden artmasındaki en önemli etkenler olarak belirtiliyor.

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İranKoronavirüsCan Kaybı9 Bin
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