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İran’da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 92’ye yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 15 kişi daha hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişi sayısı 92’ye, vaka sayısı ise 2 bin 922’ye yükseldi.

04 Mart 2020 Çarşamba 14:06
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İran’da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 92’ye yükseldi

TAHRAN - İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 içerisinde 586 kişinin koronavirüse (Covid-19) yakalandığını, böylelikle virüsü taşıyan kişi sayısının 2 bin 922’ye yükseldiğini duyurdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüs
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