İran’da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 92’ye yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 15 kişi daha hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişi sayısı 92’ye, vaka sayısı ise 2 bin 922’ye yükseldi.