İran’da bir suikast daha!

İran’lı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, başkent Tahran yakınlarında uğradığı suikast sonucu hayatını yitirdi.

Fahrizade, otomobiline yapılan saldırıda korumaları ile suikastçiler arasında çıkan çatışma sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Fahrizade tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.

Ocak ayında İran’ın Ortadoğu ülkelerindeki askeri faaliyetlerini yürüten Kasım Süleymani’ye düzenlenmiş, Süleymani hayatını kaybetmişti. Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İran, Ortadoğu ülkelerindeki askeri faaliyetlerini yumuşatmıştı.

İran’lı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade ülkesinde, Kasım Süleymani gibi sevilen isimlerden biriydi. Fahrizade, ülkenin nükleer programının mimarı olarak görülüyordu.

İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İran’da üretilen ‘Korona teşhis kitleri’nin Fahrizade’nin yönettiği tesislerde üretildiğini açıkladı.