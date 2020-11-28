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İran’da ABD ve İsrail bayrakları yakıldı

Tahran'da nükleer fizikçi suikastının ardından protesto...

28 Kasım 2020 Cumartesi 17:32
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İran’da ABD ve İsrail bayrakları yakıldı

Tahran (DHA) 

İran’ın nükleer programın kritik isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto eden bir grup başkent Tahran’da İsrail ve ABD bayraklarını yaktı.

İran’ın nükleer programın kritik isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından bir grup gösterici Meclis ve Dışişleri Bakanlığı önünde protesto düzenledi. Meclis ve bakanlık önüne toplanan kalabalık grup, Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin İsrail ve ABD’yi sorumlu tutarak iki ülkenin bayrağını ateşe verdi.

PROTESTOCULAR İNTİKAM İSTEDİ

İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atan göstericiler, öldürülen fizikçinin intikamının alınmasını istedi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetçilerinin İran’ın nükleer bilim adamlarının bilgilerini yabancı istihbarat servislerine verdiğine öne süren göstericiler, denetçilerin İran’dan ihraç edilmesini talep etti.

RUHANİ: SİYONİSTLERİN TUZAĞINA DÜŞMEYECEĞİZ

Fahrizade’nin öldürülmesi konusunda İsrail’i işaret eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “ Bu eylemi cevapsız bırakmayacağız, zamanı geldiğinde yanıt vereceğiz. Siyonist rejimin elini okuduk, onların komplo tuzağına düşmeyeceğiz” dedi.

İRAN’DAN BM’YE MEKTUP

İran’ın Birleşmiş Milletler’deki (BM) daimi temsilciliği, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, Fahrizade suikastından ‘İsrail'in sorumlu olduğuna’ dair ciddi işaretler olduğunu belirterek, suikastın kınanması çağrısında bulundu. Savunma Bakanlığı’nda Araştırma ve İnovasyon Kurumu başkanlığı yürüten Muhsin Fahrizade'nin dün Tahran’ın doğusunda uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Iran ProtestoTahranAbd Israil Bayrakları
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