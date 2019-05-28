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İran: Türkiye’yle ilişkilerimiz stratejik ve kapsamlı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar konusunda Türkiye’nin davranışında bir ‘çelişki’ oluştu iddialarını reddetti.

İran: Türkiye’yle ilişkilerimiz stratejik ve kapsamlı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar konusunda Türkiye’nin davranışında bir ‘çelişki’ oluştu iddialarını reddetti.

28 Mayıs 2019 Salı 16:04
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İran: Türkiye’yle ilişkilerimiz stratejik ve kapsamlı

TAHRAN - Basın toplantısında konuşan Musevi, ABD’nin geçtiğimiz haftalarda İran’a uyguladığı petrol yaptırımlarının ardından Ankara’nın tavrında bir çelişki oulp olmadığı yönündeki soruya 'çelişki yok' yanıtını verdi.

İranlı Sözcü, “Türkiye, her zaman bizim yakın, ortak ve önemli komşumuz olmuştur ve olacaktır. Türkiye’yle ilişkilerimiz stratejik ve kapsamlıdır. Enerji ve ekonomik alandaki işbirliğimiz devam ediyor. Türkiyeli yetkililerin yaptırımlar konusundaki söylem ve eylemlerinde bir çelişki görmüyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Japonya’daki temasları sırasında İran’la ilgili söylediği ifadeleri değerlendiren Musevi, “Söylenen sözleri değil, bu sözlerin tutum ve davranış değişikliğine dönüşmesini önemsiyoruz” ifadesini kullandı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Japonya’da dün ortak bir basın toplantısında konuşan Trump, İran’da bir ‘rejim değişikliği’ istemediğini ve yaptırımlarla İran’a zarar verme niyetinde olmadığını söylemişti.

Trump’tan gelen diyalog önerisi değerlendiren Musevi, ABD’yle müzakere yapılması için hâlihazırda uygun bir ortamın olmadığını ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas MuseviTürkiye
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