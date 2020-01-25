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İran Sağlık Bakanlığı: Desteğe hazırız

İran Sağlık Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası destek için hazır olduklarını duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı: Desteğe hazırız

İran Sağlık Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası destek için hazır olduklarını duyurdu.

25 Ocak 2020 Cumartesi 14:47
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İran Sağlık Bakanlığı: Desteğe hazırız

İRAN - İran medyası, bakanlıkça yapılan açıklamayı duyurdu. Açıklamada depremzedelere yardım için acil durum ekiplerinin teyakkuzda olduğu; Türkiye'den talep gelmesi durumunda harekete geçileceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İran Sağlık BakanlığıElazığDepremYardım
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