İran Sağlık Bakanlığı: Desteğe hazırız

İRAN - İran medyası, bakanlıkça yapılan açıklamayı duyurdu. Açıklamada depremzedelere yardım için acil durum ekiplerinin teyakkuzda olduğu; Türkiye'den talep gelmesi durumunda harekete geçileceği belirtildi.
DHA
İran Sağlık Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası destek için hazır olduklarını duyurdu.
İran Sağlık Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası destek için hazır olduklarını duyurdu.
İRAN - İran medyası, bakanlıkça yapılan açıklamayı duyurdu. Açıklamada depremzedelere yardım için acil durum ekiplerinin teyakkuzda olduğu; Türkiye'den talep gelmesi durumunda harekete geçileceği belirtildi.
DHA