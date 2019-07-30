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İran: Rusya ile ortak tatbikat yapacağız

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, İran ve Rusya’nın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyeceklerini söyledi.

İran: Rusya ile ortak tatbikat yapacağız

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, İran ve Rusya’nın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyeceklerini söyledi.

30 Temmuz 2019 Salı 12:23
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İran: Rusya ile ortak tatbikat yapacağız

RUSYA - St.Petersburg kentinde bulunan Hanzadi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak tatbikat noktasında anlaşmaya vardıklarını ve bunun yılsonuna kadar olmasını umduklarını belirtti.

Yakın zamanda tatbikatın koordinasyon ve planlama toplantılarının düzenleneceğini söyleyen Hanzadi, tatbikatın yılsonuna kadar yapılacağını belirtti.

Rusya ziyaretinde, iki ülke genelkurmay başkanlıkları arasında bir anlaşma imzalandığını söyleyen Hanzadi, anlaşmanın gayesinin ülkeler arasındaki askeri işbirliğini arttırmak olduğunu ve büyük bölümünün iki ülke deniz kuvvetlerini kapsadığını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin HanzadiİranRusyaBasra Körfezi
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