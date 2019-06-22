Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3941
EURO
6.5930
Antalya Open başladı
Son Dakika
Antalya Open başladı
Gençlik Bu Karnavalda Buluşacak
Gençlik Bu Karnavalda Buluşacak
ALTIN BOĞAZ SAHİPLERİNİ BULDU
ALTIN BOĞAZ SAHİPLERİNİ BULDU
Şampiyon: Anadolu Efes
Son Dakika
Şampiyon: Anadolu Efes
Badminton Şampiyonası tamamlandı
Badminton Şampiyonası tamamlandı
İş fırsatları için hemen tıkla!

İran'dan ABD'ye uyarısı

İran'dan ABD'ye askeri saldırı uyarısı

İran'dan ABD'ye uyarısı

İran'dan ABD'ye askeri saldırı uyarısı

22 Haziran 2019 Cumartesi 17:48
16 Okunma
İran'dan ABD'ye uyarısı

İran (DHA) 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, “ABD’den gelecek herhangi bir tehdit ya da saldırgan tutuma sert şekilde cevap vereceğiz” dedi.

İran’ın haber ajansı Tesnim’de yer alan haberde, Musevi’nin İsfahan’da bir gazeteci ile yaptığı röportajda “Ne kararı alırlarsa alsınlar İran, sınırlarının hiçbir şekilde ihlal edilmesine izin vermeyecek. ABD’den gelecek herhangi bir tehdit ya da saldırgan tutuma sert şekilde cevap vereceğiz. Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdite karşı hazırız” ifadelerini kullandığı belirtildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İranABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte düşürülen İHA
İşte düşürülen İHA
Emri 10 dakika kala geri çektim
Emri 10 dakika kala geri çektim
Gürcistan’ı ziyaret eden Rus heyet protestolara neden oldu
Gürcistan’ı ziyaret eden Rus heyet protestolara neden oldu
Yolcu otobüsü vadiye uçtu: 44 ölü, 29 yaralı
Yolcu otobüsü vadiye uçtu: 44 ölü, 29 yaralı
Trump: Fed Başkanı Powell faizi en kısa sürede düşürmeli
Trump: Fed Başkanı Powell faizi en kısa sürede düşürmeli
İran, ABD’ye ait İHA’yı düşürdü
İran, ABD’ye ait İHA’yı düşürdü
Merkel: Irak’ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşıyım
Merkel: Irak’ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşıyım
KKTC'den 'Hayalet şehir' kararı
KKTC'den 'Hayalet şehir' kararı
Ukrayna’da sokak kedileri için sayım yapılacak
Ukrayna’da sokak kedileri için sayım yapılacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans