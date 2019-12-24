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İran'da hava kirliliği rekor seviyelere ulaştı

İran'da başta başkent Tahran olmak üzere birçok büyük şehirde hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.

İran'da hava kirliliği rekor seviyelere ulaştı

İran'da başta başkent Tahran olmak üzere birçok büyük şehirde hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.

24 Aralık 2019 Salı 11:46
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İran'da hava kirliliği rekor seviyelere ulaştı

TAHRAN - Son 24 saat için başkentteki hava kirliliği endeksi ortalama 142 mikrogram/metreküp olarak açıklandı. Bu, Tahran havasının riskli gruplar için 'sağlıksız' olduğu anlamına geliyor. Yetkililer özellikle akciğer, solunum rahatsızlıkları olanların, kalp hastalarınını ve hamilelerin sokağa çıkmamasını tavsiye ediyor.

Ülkedeki hava kirliliğinin ana nedeni olarak. dünya standartlarından uzak çok sayıda otomobilin trafikte olması gösteriliyor. Önlem olarak otomobillerin trafiğe çıkmasına kısıtlama getirilirken, tek-çift plaka düzenlemesini başkentin büyük bölümünde hayata geçirildi. Acil müdahaleler için başkentin bazı noktalarında ambulanslar hazır bekletiliyor.

OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLİYOR

Tahran'da hava kirliliğinin rekor seviyelere çıkması üzerine eğitime Cumartesi gününe kadar ara verildi. Okullara ara verilmesinin iki nedeni var. İlki öğrencilerin kötü havayı solumasınını önüne geçilmnesi; ikincisiyse en azından okul servislerinin trafiğe çıkmamasının sağlanması. Yoğun hava kirliliği nedeniyle başkentte geçtiğimiz günlerde de okullar tatil edilmişti. Hava kirliliği nedeniyle Tahran'ın yanı sıra Kerec, Arak, Tebriz, Kum, Urumiye ve İsfahan'da da çeşitli düzeylerde okullar bugün tatil edildi.

"OKULLARIN KAPALI OLMASININ BİR FAYDASI YOK"

Öte yandan hava kirliliği ve okulların tatil edilmesiyle ilgili konuşan İranlı bir vatandaş "Okulların sürekli tatil edilmesi yönteminin işe yaraması zor, çünkü ulaşımın az bir bölümü okullarla ilgili. Hava kirliliği kontrol etmek için bu yöntemlerle bir sonuç alınamaz. Devletin uzun vadeli plan yapıp temelli çözüm bulması gerekiyor"  derken, İranlı bir kadın da "Caddelerde araçla dolaşanlar öğrenciler değil, okulların kapalı olmasının bir faydası yok" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İranHava Kirliliği
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