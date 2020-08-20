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İran, BAE gemisine el koydu

İran Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir gemiye el koydu

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:44
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İran, BAE gemisine el koydu

İran (DHA) 

İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir gemiye ‘karasularını ihlal ettiği’ gerekçesiyle el koyduğu duyuruldu. El koyulan geminin mürettebatının da gözaltına alındığı bildirildi.

İran Devlet Televizyonunda yer alan haberde, İran’ın ‘karasularını ihlal ettiği’ gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir gemiye el koyduğu ve geminin mürettebatını gözaltına aldığı belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada geçen Pazartesi BAE’ye ait gemiye el konulduğu belirtildi. Açıklamada, “Pazartesi günü, karasularımızı ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir gemiye İran Sahil Güvenliği el koymuş ve mürettebatı da gözaltına alınmıştır. Aynı gün, BAE sahil güvenliği, İranlı balıkçılara ateş açmış ve 2 balıkçıyı öldürmüştür. BAE olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve Çarşamba günü bir mektupta tazminat ödemeye hazır olduğunu açıklamıştır” ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İranİran Birleşik Arap Emirlikleri
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