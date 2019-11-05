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Irak’ta internete erişim yine kesildi

Irak’ta bugün öğle saatlerinde başta Bağdat olmak üzere çok sayıda kentte internete erişim kesildi.

Irak’ta internete erişim yine kesildi

Irak’ta bugün öğle saatlerinde başta Bağdat olmak üzere çok sayıda kentte internete erişim kesildi.

05 Kasım 2019 Salı 15:59
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Irak’ta internete erişim yine kesildi

IRAK

Irak medyası, Iraklı yetkililerden internet kesintisine ilişkin bir açıklama gelmediğini bildirdi. Öte yandan, dünkü gösterilerde en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 Ekim’den bu yana 250 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Internet ErişimIrak
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