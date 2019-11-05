Irak’ta internete erişim yine kesildi

IRAK -
Irak medyası, Iraklı yetkililerden internet kesintisine ilişkin bir açıklama gelmediğini bildirdi. Öte yandan, dünkü gösterilerde en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 Ekim’den bu yana 250 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
DHA
Irak’ta bugün öğle saatlerinde başta Bağdat olmak üzere çok sayıda kentte internete erişim kesildi.
Irak’ta bugün öğle saatlerinde başta Bağdat olmak üzere çok sayıda kentte internete erişim kesildi.
IRAK -
Irak medyası, Iraklı yetkililerden internet kesintisine ilişkin bir açıklama gelmediğini bildirdi. Öte yandan, dünkü gösterilerde en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 Ekim’den bu yana 250 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
DHA