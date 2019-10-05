Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103464
ALTIN
275.576
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0288
EURO
6.2504
Boat Show kapılarını açtı
Son Dakika
Boat Show kapılarını açtı
6 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
6 terörist etkisiz hale getirildi
Galatasaray DS’den galibiyet
Son Dakika
Galatasaray DS’den galibiyet
Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri belli oldu
Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj...
Yılda 50 bin hayvanın tedavi edildiği hastane de kapatıldı
Yılda 50 bin hayvanın tedavi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Irak'ta ölü sayısı 73'e çıktı

Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 73'e çıktı

Irak'ta ölü sayısı 73'e çıktı

Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 73'e çıktı

05 Ekim 2019 Cumartesi 18:08
7 Okunma
Irak'ta ölü sayısı 73'e çıktı

Irak, (DHA) 

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 73'e yükselirken, yaralı sayısının ise 4 bine yaklaştığı belirtildi.

Eylemciler, Irak'ın genelinde yaygın olan işsizlik, bürokrasideki yolsuzluk ve hükümetin yanlış ekonomi politikaları sebebiyle Bağdat hükümetini protesto ediyor. Yerel medya, ölü sayısının 73'e çıktığını, yaralı sayısının ise 4 bine yaklaştığını duyurdu.

İran'a yakınlığı ile bilinen Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'dan, Irak hükümetine istifa çağrısı gelmişti. Mukteda es-Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, Irak hükümetinin istifa etmesini ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi altında erken seçimlere gidilmesini isteyerek, "Iraklı kanına saygısızlık tahammül edilemez" demişti.

Ayrıca, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, televizyonda yaptığı açıklamada halka seslenerek, kabine revizyonunun olacağını ve dar gelirli Iraklılara temel gelir sağlayacaklarını duyurmuştu. Göstericilerin yolsuzluğun sona erdirilmesi taleplerinin haklı bir talep olduğuna dikkat çeken Abdülmehdi, hükümetin bu konunun üzerine gidebilmesi için yardıma ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IrakProtesto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya’dan İstanbul’a giden kargo uçağı Ukrayna’da düştü: 5 ölü
İspanya’dan İstanbul’a giden kargo uçağı Ukrayna’da düştü: 5 ölü
Rum yönetiminden Türkiye’ye ‘gemilerini çek, çalışmaları durdur’ çağrısı
Rum yönetiminden Türkiye’ye ‘gemilerini çek, çalışmaları durdur’ çağrısı
Güney Kore’yi Mitag Tayfunu vurdu: 7 ölü
Güney Kore’yi Mitag Tayfunu vurdu: 7 ölü
Rum medyası: Yunan F-16'ları Ankara’dan korkulduğu için uçamadı
Rum medyası: Yunan F-16'ları Ankara’dan korkulduğu için uçamadı
Geçit töreninde Rum kadın tankçılar dikkat çekti
Geçit töreninde Rum kadın tankçılar dikkat çekti
Johnson ''dört yıl için iki sınır'' önerecek
Johnson ''dört yıl için iki sınır'' önerecek
Irak polisi, protestoculara müdahale etti
Irak polisi, protestoculara müdahale etti
Fransa, Chirac’ı uğurladı
Fransa, Chirac’ı uğurladı
“ABD ve Türkiye, Suriye’den çekilmeli!”
“ABD ve Türkiye, Suriye’den çekilmeli!”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans