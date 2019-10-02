Irak polisi, protestoculara müdahale etti

Irak, (DHA)

Irak’ta hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen eylemcilere polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Irak Sağlık Bakanlığı, düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Başkent Bağdat ve Dikar bölgesinde düzenlenen protestolar sırasında polis, eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Divaniye kentindeki meclis binasının önünde toplanan çok sayıda eylemci, işsizlik ve yolsuzlukları protesto ederek, hükumetin değişimini istedi.

IRAK SAĞLIK BAKANLIĞI: PROTESTOLARDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 200 KİŞİ YARALANDI

Irak Sağlık Bakanlığı, düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Irak’ta düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda ölü ve yaralı sayısına dair açıklama, Irak Sağlık Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 40’ının güvenlik güçlerinden olduğu belirtildi.