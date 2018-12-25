Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90787
ALTIN
216.220
DOLAR
5.3094
STERLİN
6.6987
EURO
6.0421
Denizli'de 9 milyon yıl öncesine ait 14 hayvan fosili bulundu
Denizli'de 9 milyon yıl öncesine...
Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
Hakkarililerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi
Hakkarililerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi
Silikozis tedavisinde yeni bir umut ışığı
Silikozis tedavisinde yeni bir umut...
Lice'nin 7 köy ve mezrasındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Lice'nin 7 köy ve mezrasındaki...

Irak Başbakanı: Suriye’ye asker göndermeyi değerlendiriyoruz

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD’nin Suriye’den asker çekme kararının ardından hükümetinin Suriye’ye asker gönderebileceğini açıkladı.

Irak Başbakanı: Suriye’ye asker göndermeyi değerlendiriyoruz

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD’nin Suriye’den asker çekme kararının ardından hükümetinin Suriye’ye asker gönderebileceğini açıkladı.

25 Aralık 2018 Salı 09:49
9 Okunma
Irak Başbakanı: Suriye’ye asker göndermeyi değerlendiriyoruz

Amerika'nın Sesi Radyosu'nun haberine göre Abdülmehdi, Irak’ı sınırlarındaki tehditlerden korumak için her seçeneği değerlendirdiklerini söyledi.

Irak Başbakanı ayrıca, IŞİD’in savaş bölgesindeki alanını genişletmesinden ve Irak’a mülteci akınından endişe ettiğini de vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla konuşan Abdülmehdi, hükümetinin ABD’den Suriye’de asker konuşlandırma yönünde bir talep almadığını, ancak bu seçeneğin konuşulduğunu belirtti ve "Irak kararını dostlarına ve komşularına danışarak verecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IrakSuriyeAdil AbdulmehdiABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSO'nun Fransa'ya YPG/PKK tepkisi sürüyor
ÖSO'nun Fransa'ya YPG/PKK tepkisi sürüyor
Kabil'deki saldırıda ölü sayısı 43'e çıktı
Kabil'deki saldırıda ölü sayısı 43'e çıktı
Ünlü iş kadını hayatını kaybetti
Ünlü iş kadını hayatını kaybetti
McGurk Suriye’ye de kaos miras bıraktı
McGurk Suriye’ye de kaos miras bıraktı
DEAŞ Suriye'deki son kalesini kaybetti
DEAŞ Suriye'deki son kalesini kaybetti
Netanyahu döneminde 3 bin 300'den fazla Filistinli katledildi
Netanyahu döneminde 3 bin 300'den fazla Filistinli katledildi
Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
Suriyeli muhalifler Münbiç'teki cephe hatlarına gidiyor
Suriyeli muhalifler Münbiç'teki cephe hatlarına gidiyor
Erdoğan ile Trump Suriye'yi görüştü
Erdoğan ile Trump Suriye'yi görüştü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ