Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100525
ALTIN
274.279
DOLAR
5.7519
STERLİN
7.4029
EURO
6.3713
TÜYAP - ARTİST 2019/29. İSTANBUL SANAT FUARI
Son Dakika
İSTANBUL SANAT FUARI
BURHAN FELEK BASIN HİZMET ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Son Dakika
Cemil Akosman'da usta gazetecilerden rozetini...
LÖSEV gönüllüleri, Büyük İzmir Korteji'nde yürüdü
LÖSEV gönüllüleri, Büyük İzmir Korteji'nde...
Kışın polenler ve mantar sporları alerjik nezleyi tetikliyor
Kışın polenler ve mantar sporları...
Warner Music’in ilk Türk yıldızı: Aleyna Tilki
Warner Music’in ilk Türk yıldızı:...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Interpol’ün aradığı Malezyalı iş insanı Güney Kıbrıs'ta AB vatandaşı oldu

Malezya'da Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan ve 2016 yılından itibaren Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan iş insanı Low Taek Jho, Güney Kıbrıs'ta AB vatandaşı oldu. Rum medyası, Başpiskopos II. Hrisostomos’un hükümet üzerindeki baskısıyla AB vatandaşlığı verildiğini iddia etti. Muhalefet, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'i kara para aklamakla suçlarken, Rum medyası, ‘Dünyada en çok aranan adama pasaport verdik’ manşetini attı.

Interpol’ün aradığı Malezyalı iş insanı Güney Kıbrıs'ta AB vatandaşı oldu

Malezya'da Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan ve 2016 yılından itibaren Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan iş insanı Low Taek Jho, Güney Kıbrıs'ta AB vatandaşı oldu. Rum medyası, Başpiskopos II. Hrisostomos’un hükümet üzerindeki baskısıyla AB vatandaşlığı verildiğini iddia etti. Muhalefet, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'i kara para aklamakla suçlarken, Rum medyası, ‘Dünyada en çok aranan adama pasaport verdik’ manşetini attı.

05 Kasım 2019 Salı 15:50
6 Okunma
Interpol’ün aradığı Malezyalı iş insanı Güney Kıbrıs'ta AB vatandaşı oldu

LEFKOŞA - Güney Kıbrıs'ta 'skandal’ olarak değerlendirilen olay, önceki gün ortaya çıktı. İddialara göre; Malezyalı iş insanı Low Taek Jho, ülkesindeki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Güney Kıbrıs'ta vatandaş olmak için araştırma yaptırdı. Jho'ya danışmanlık yapan şirketler Başpiskopos II. Hrisostomos ile bir görüşme yaptı. Jho'nun Güney Kıbrıs'taki bir Kilise mülkünü 5 milyon Euro'ya satın almak istediği, ayrıca başka yatırımlar da yapacağı sözü verildi. Görüşme sonrasında Jho, bir Rum bankasına 5 milyon 960 bin Euro para yatırdı. Bankaya yatırılan paranın dekontu da Rum Kilisesi'ne gönderildi.

‘BAKAN'A BASKI YAPTI’ İDDİASI

II. Hrisostomos da Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'e konuyla ilgilenmesi ricasında bulundu. Dönemin İçişleri Bakanı olan Sokratis Hasikos, vatandaşlığa onay vermedi. Bunun üzerine II. Hrisostomos’un, Hasikos'a 1 Eylül 2015'te bir mektup yazarak, vatandaşlığın hemen verilmesini istediği, Rum Bakan Hasikos'un, birinci mektuba olumsuz yanıt vermesi üzerine II. Hrisostomos’un, 10 Eylül 2015'te ikinci bir mektup yazarak, vatandaşlığın 18 Eylül'e kadar verilmesi baskısı yaptığı iddia edildi. Rum Papaz, Bakan'a, 'Jho'nun Ada'ya gelip Kilise mülküne yatırım yapacağını' yazdı.

KİLİSE HESABINA 300 BİN EURO YATIRDI

II. Hrisostomos'un baskısı üzerine Rum Bakanlar Kurulu, özel olarak toplandı ve 11 Eylül 2015'te Malezyalı iş insanı Jho'ya vatandaşlık verilmesini onayladı. Jho da 18 Ekim de adaya geldi ve Rum Başpiskopos II. Hrisostomos ile bir görüşme yaptı. Malezyalı iş insanı 22 Eylül'de Kıbrıs Cumhuriyeti, yani AB pasaportunu alarak adadan ayrıldı. Malezyalı iş insanının, aynı gün Kilise hesabına 300 bin Euro para yatırdığı belirtildi. Ada'dan ayrılan Jho, bir şirket aracılığıyla Güney Kıbrıs'ın eğlence şehri Ayia Napa’da 5 milyon Euro karşılığında bitmemiş bir villa satın aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Malezyada Kamu Kalkınma Fonu Yolsuzluğu SoruşturmasıMalezyalı Iş Insanıİnterpol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ruhani: İran’ın yarından itibaren 1,044 santrifüje uranyum gazı enjekte edecek
Ruhani: İran’ın yarından itibaren 1,044 santrifüje uranyum gazı enjekte edecek
Irak’ta internete erişim yine kesildi
Irak’ta internete erişim yine kesildi
Tel Abyad'da bombalı saldırı
Tel Abyad'da bombalı saldırı
Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü’de bugün başlıyor
Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü’de bugün başlıyor
BM’den Somali’ye yardım
BM’den Somali’ye yardım
Hindistan’da hava kirliliği kritik noktaya ulaştı
Hindistan’da hava kirliliği kritik noktaya ulaştı
SMO yaraları sarıyor
SMO yaraları sarıyor
BM’den İdlib'e insani yardım
BM’den İdlib'e insani yardım
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi: Bizim isteğimiz, ülkemizde güvenlik içinde yaşamak
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi: Bizim isteğimiz, ülkemizde güvenlik içinde yaşamak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans