Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1473
ALTIN
419.809
DOLAR
7.4039
STERLİN
10.3191
EURO
8.9706
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
23 sözleşmeli personel alınacak
23 sözleşmeli personel alınacak
İstanbul'da 50 konut ve 1 arsa satışa çıkarıldı
İstanbul'da 50 konut ve...
Spor tesisleri 10 yıllığına kiraya veriliyor
Spor tesisleri 10 yıllığına...
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

İnsan nesli tehlikede: 2045 yılında sperm sayısı "0" olacak

Dünyaca ünlü Epidemiyolog Dr. Shanna Swan, bilimsel çalışmalarına dayandırdığı yeni kitabında; gelişmiş ülkelerdeki sperm sayısının giderek düştüğünü ve bu durumun ‘insanların hayatta kalmasını tehdit ettiğini' açıkladı.Swan, yaptığı tahminde sperm sayısının 2045'te sıfıra ulaşacağını belirtti.

26 Şubat 2021 Cuma 15:53
4 Okunma
İnsan nesli tehlikede: 2045 yılında sperm sayısı "0" olacak

ABD - ABD’deki New York kentinde Mount Sinai Icahn Tıp Fakültesi'nde çevre ve üreme epidemiyolojisi uzmanı olan Dr. Shanna Swan, düşük sperm sayıların ve cinsel gelişimdeki değişikliklerin insan neslini tehlikeye atabileceğini açıkladı. Dr. Swan, “Count Down (Geriye Sayım)” adlı kitabında insanlığın doğurganlık kriziyle karşı karşıya kalacağını ifade etti. Swan, yaklaşan doğurganlık krizinin iklim kriziyle karşılaştırılabilir küresel bir tehdit oluşturduğu konusunda uyardı.

2045’TE SPERM SAYISI ‘SIFIR’ OLACAK

2017'de ortak yazarı olduğu bir araştırmanın ardından araştırmaya dayanarak hazırladığı kitabında, batıdaki sperm sayısının 1973 ile 2011 yılları arasında yüzde 59 oranında düştüğünü belirten Dr. Swan "Üreme olaylarının mevcut durumu, insan sağ kalımını tehdit etmeden daha uzun süre devam edemez" ifadelerini kullandı. Swan, mevcut tahminleri takiben medyan sperm sayısının 2045'te sıfıra ulaşacağını belirtti. 

DÜŞÜK DOĞUMLARIN SEBEBİ KİMYASALLAR

Count Down kitabının yazarı Swan ve yardımcı yazarı Stacey Colino; insanların çok fazla kimyasallara maruz kaldığını ve bu durumun doğurganlığı tehdit ederek insanların nesli tükenmekte olan bir tür haline gelebileceğini öne sürdü. Kitapta, 1964 ile 2018 arasında küresel doğurganlık oranı kadın başına 5,06 doğumdan 2,4'e düştüğü ifade edilirken dünya ülkelerinin yaklaşık yarısının doğurganlık oranları, nüfus yenileme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünyaca ünlü Epidemiyolog Dr. Shanna SwanBilimsel çalışmalarSprem SayısıInsan NesliTehlike
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pentagon'dan ordu içindeki cinsel taciz raporu
Pentagon'dan ordu içindeki cinsel taciz raporu
Kuzey Kore’deki Rus diplomatların 34 saatlik çilesi!
Kuzey Kore’deki Rus diplomatların 34 saatlik çilesi!
CIA de Prens Selman'ı işaret etti
CIA de Prens Selman'ı işaret etti
BM İdlib'e 63 TIR yardım malzemesi gönderdi
BM İdlib'e 63 TIR yardım malzemesi gönderdi
İntihar patlaması yaşanan Japonya’da ‘Yalnızlık Bakanı’ atandı
İntihar patlaması yaşanan Japonya’da ‘Yalnızlık Bakanı’ atandı
Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları
Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları
Rusya’dan Ermenistan açıklaması: Endişeyle izliyoruz
Rusya’dan Ermenistan açıklaması: Endişeyle izliyoruz
Ermenistan ordusundan Başbakan Paşinyan'a muhtıra: Her şeyin bir sınırı var
Ermenistan ordusundan Başbakan Paşinyan'a muhtıra: Her şeyin bir sınırı var
Twitter Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabı erişime kapattı
Twitter Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabı erişime kapattı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma