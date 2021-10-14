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İngiltere’nin en geniş katılımlı Kovid-19 çalışmasına göre 3’üncü doz gerekli

14 Ekim 2021 Perşembe 14:56
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İngiltere’nin en geniş katılımlı Kovid-19 çalışmasına göre 3’üncü doz gerekli

İNGİLTERE - İngiltere’de bulunan Imperial College London Üniversitesi tarafından Kovid-19 başlangıcından itibaren yürütülen ve virüsün gerçek zamanlı takibi yapılan bilimsel çalışmanın son ayağında, 3’üncü dozun gerekliliği vurgulandı. Çalışmanın bulgularına göre, ikinci dozun alımını takip eden 3 ila 6 ay sonra aşının etkinliğinin azalmaya başladığı ve bulaş riskinin yükselmeye başladığı ifade edildi. 
 

Topluluk İletiminin Gerçek Zamanlı Değerlendirmesi (REACT) bulgularına göre, 9 ve 27 Eylül tarihleri arasında, İngiltere'de yaklaşık 100 bin kişinin evde alınan sürüntü örneklerinden elde edilen verilere bakılarak aşılama etkinliği ölçüldü. Buna göre ikinci doz aşıyı olanlarda, 3 ila 6 aylık dilimde enfeksiyon (Kovid-19) yayılma hızı yüksek bulunarak aşının etkinliğinin azalmaya başladığı tespit edildi. İkinci aşıdan üç ila altı ay sonra enfeksiyon oranları (yayılma hızı) yeniden yüzde 0.55'e yükseldi.

DESTEKLEYİCİ DOZ, ARTAN KORUMA SAĞLAR

Imperial'de İstatistiksel Epidemiyoloji Profesörü olarak görev yapan Prof. Christl Donnelly "İkinci aşı dozunu 3 ila 6 ay önce alanlar arasında, ikinci dozu 3 aydan daha kısa bir süre önce alanlara göre daha fazla SARS-CoV-2 enfeksiyonu bulduk. Bununla birlikte, destekleyici dozlar, nüfus enfeksiyon düzeylerini düşürerek artan koruma olasılığı sunar” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüs3üncü Doz
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