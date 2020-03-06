Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Dünyanın en pahalı ülkelerini açıkladılar
Dünyanın en pahalı ülkelerini açıkladılar
'Koronavirüs'le ilgili sadece resmi açıklamalara güvenilmeli'
'Koronavirüs'le ilgili sadece resmi açıklamalara...
Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi an meselesi
Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi an...
Otomobille minibüs çarpıştı; 12 yaralı
Otomobille minibüs çarpıştı; 12 yaralı
40 Özel Harekat polisi, Edirne’ye gitti
40 Özel Harekat polisi, Edirne’ye...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İngiltere’de koronavirüsten ilk ölüm

İngiltere’de bir kişi koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. 116 koronavirüs hastası olan İngiltere’de yetkililer virüs kaynaklı ilk ölüm olduğunu açıkladı.

06 Mart 2020 Cuma 17:38
0 Okunma
İngiltere’de koronavirüsten ilk ölüm

İNGİLTERE - İngiltere’nin Berkshire bölgesinde koronavirüs olduğu tespit edilen bir hastanın hayatını kaybettiği açıklandı. Ulusal Sağlık Dairesi tarafından yapılan açıklamada yaşlı bir hastanın dün hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünya genelinde koronavirüs hasta sayısı 98 bin 382 kişiye yükseldi, virüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 bin 383 oldu. Dünya genelinde ülkeler virüse karşı tedbir alırken, ABD Senatosu koronavirüs ile savaşmak için 8,3 milyar dolar bütçe ayırdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da koronavirüsten 24 saatte 17 kişi daha öldü
İran'da koronavirüsten 24 saatte 17 kişi daha öldü
İsveçli parlamenter sınır dışı edildi
İsveçli parlamenter sınır dışı edildi
Koronavirüs’ün iki farklı mutasyonu tespit edildi! Çok daha ölümcül
Koronavirüs’ün iki farklı mutasyonu tespit edildi! Çok daha ölümcül
Yunanistan’dan yabancı gazetecilere “göçmen” baskısı
Yunanistan’dan yabancı gazetecilere “göçmen” baskısı
İsviçre’de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
İsviçre’de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
Ölü sayısı 3 bin 286’ya yükseldi
Ölü sayısı 3 bin 286’ya yükseldi
KKTC Başbakanı Tatar: Harekat, bölgenin huzuru için önemli
KKTC Başbakanı Tatar: Harekat, bölgenin huzuru için önemli
Peskov: İdlib konusunda anlaşmayı umuyoruz
Peskov: İdlib konusunda anlaşmayı umuyoruz
İran’da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 92’ye yükseldi
İran’da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 92’ye yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı