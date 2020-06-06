Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Hollywood,12 Haziran’da perdeyi açıyor
Hollywood,12 Haziran’da perdeyi açıyor
Hayatının en pahalı karsambacını yedi
Hayatının en pahalı karsambacını yedi
2 bin yıllık tarih, çiftçilerin deposu haline geldi
2 bin yıllık tarih, çiftçilerin...
Caddebostan'daki sosyal mesafe çemberleri silinmeye yüz tuttu
Caddebostan'daki sosyal mesafe çemberleri silinmeye...
“Aşırı soda tüketimi tansiyonu yükseltebilir”
“Aşırı soda tüketimi tansiyonu yükseltebilir”
İş fırsatları için hemen tıkla!

İngiltere’de koronavirüs araştırması

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili İngiltere’de yapılan araştırmada, enfekte annelerden doğan 6 bebekte koronavirüs tespit edildi.

06 Haziran 2020 Cumartesi 14:46
0 Okunma
İngiltere’de koronavirüs araştırması

İNGİLTERE - İngiltere’de yapılan araştırmada, enfekte annelerden doğan 6 bebekte koronavirüs tespit edildi. Obstetrik Gözetim Sistemi tarafından yürütülen, 1 Mart ile 14 Nisan arasında devlet destekli yapılan çalışmada, salgın sırasında annelerin ve bebeklerin sonuçlarını değerlendirmek için koronavirüs olan 427 anne adayı hastaneye yatırılarak incelemeye alındı. Yapılan araştırmada hastanede doğum yapan 247 kadından 6’sının bebeğinde, dünyaya geldikten sonraki ilk 12 saat içerisinde koronavirüs tespit edildi.


“ANNE SÜTÜ YOLUYLA VİRÜS KAPAN BEBEKLERE DAİR BİR KANIT YOK”


Bebeklerin nasıl enfekte olabileceğini araştırmak için daha büyük bir bebek grubu üzerinde çalışan ve anne sütü yoluyla Covid-19 olan bebeklere dair bir kanıt olmadığını belirten Prof. Knight, “Benim için bu çalışma bize koronavirüs bebekler için önemli bir sağlık etkisi olduğuna dair güçlü kanıtlar vermiyor. Onları annelerinden ayırmayı veya anneleri emzirmeyi bırakması konusunda savunamayız. Bunun anne sütünde olduğuna dair hiçbir kanıtımız yok. Tek bildiğimiz şey solunum damlacıklarında olduğu” ifadelerini kullandı.


BEŞ HAMİLE KADIN ÖLDÜ


Oxford Üniversitesi'nde geçen ay yapılan bir araştırma, İngiltere'de koronavirüs ile hastaneye yatırıldıktan sonra en az beş hamile kadının hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, 1 Mart'tan 14 Nisan'a kadar kabul edilen 427 anne arasında olduklarını söyledi. Çalışmaya liderlik eden Prof Knight, “Çok az sayıda hamile kadın Covid-19 ile ağır hastalanıyor ve ne yazık ki bazı kadınlar öldü. Düşüncelerimiz aileleriyle birlikte kalmalı” dedi. Ancak analizlerde hamile kadınların, ciddi Covid-19 riskinin, diğer kadınlardan daha büyük olmadığını ortaya koydu.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüs AraştırmasıEnfekte AnneKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi'den istifa kararı
Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi'den istifa kararı
KKTC Başbakanı Tatar'dan Kapalı Maraş açıklaması
KKTC Başbakanı Tatar'dan Kapalı Maraş açıklaması
Hollywood,12 Haziran’da perdeyi açıyor
Hollywood,12 Haziran’da perdeyi açıyor
ABD’nin Viyana Büyükelçiliği önünde George Floyd protestosu
ABD’nin Viyana Büyükelçiliği önünde George Floyd protestosu
Libya'da flaş gelişme
Libya'da flaş gelişme
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a tepki
Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis öldü
Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis öldü
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi İngiliz basınında
Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi İngiliz basınında

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı