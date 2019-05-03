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İngiltere’de Irkçı siyasetçi, bir genci darp etti

İngiltere’de ırkçı siyasetçi, yüzüne içecek atan genci darp etti

İngiltere’de Irkçı siyasetçi, bir genci darp etti

İngiltere’de ırkçı siyasetçi, yüzüne içecek atan genci darp etti

03 Mayıs 2019 Cuma 10:01
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İngiltere’de Irkçı siyasetçi, bir genci darp etti

İngiltere (DHA) 

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için bağımsız aday olarak kampanya yürüten aşırı sağcı politikacı Tommy Robinson, yüzüne içecek fırlatan bir genci darp etti.

Amatör bir kamera tarafından kaydedilen ve tepki çeken olay İngiltere'nin Warrington şehrinde yaşandı.

İslam karşıtı söylemleri ile tanınan ve aşırı sağcı protesto grubu İngiliz Savunma Ligi (EDL) kurucusu Tommy Robinson (36), Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için bağımsız aday olarak kampanya yürüttüğü şehirde protesto edildi.

Tommy Robinson, kendisini protesto eden bir gence kampanyasını anlattığı sırada, genç protestocu, elindeki ‘milkshake’ içeceği Robinson’un suratına attı. Bunun karşısında çılgına dönen Robinson, gence yumruklarla saldırdı. Robinson’un yanındaki kişiler de genci bir süre darp etti.

Yerel medya, gencin polis tarafından gözaltına alındığını, ancak serbest bırakıldığını; Robinson ve beraberindekiler hakkında şu ana kadar her hangi bir işlem yapılmadığını duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereırkçı Siyasetçi
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