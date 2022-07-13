Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.428,30
ALTIN
970,13
DOLAR
17,45
STERLİN
20,86
EURO
17,61
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İngiltere’de Başbakanlık yarışı: İlk oylama bugün yapılacak

13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:53
İngiltere’de Başbakanlık yarışı: İlk oylama bugün yapılacak

İNGİLTERE - İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın istifasını açıklamasının ardından, Muhafazakar Parti’nin adaylarının belirlenmesi kapsamında ilk oylama bugün yapılacak.

İngiltere’de Başbakanlık için 8 adayın katılacağı yarış bugün başlıyor. Türkiye saatiyle 15.30’da ilk yapılacak oylamada 358 milletvekilinden 30’unun desteğini alamayan adaylar elenecek. Oylamada çıkacak sonuçlara göre iki ya da üç adayın elenebileceği ifade ediliyor. Yapılacak ikinci tur ve gerekirse 18 Temmuz’da üçüncü tur oylaması sonucunda elenenlerin ardından iki aday, Başbakanlık için yarışacak.

ADAYLAR KİM?

Başbakanlık yarışındaki adaylar arasında halihazırda hükümette görev yapan bakanlar da bulunuyor. İngiliz medyasının ‘seçilme şansı yüksek’ olarak değerlendirdiği aday, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak. Sunak’ın dışında Irak doğumlu Nadhim Zahawi, İngiliz siyasetinin tecrübeli ismi, eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Dışişleri Bakanı Liz Truss da adaylar arasında bulunuyor.

SUNAK VE TRUSS’A DESTEKLER AÇIKLANDI

İngiliz medyası, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps’ın ve Başbakan Yardımcısı Dominic Raab’ın Rishi Sunak’a destek verdiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Liz Truss’a ise Boris Johnson’a yakın isimlerden Kültür Bakanı Nadine Dorries ve Brexit’ten sorumlu Devlet Bakanı William Rees-Mogg desteğini açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngilterede Başbakanlık Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sri Lanka’da OHAL ilan edildi
Sri Lanka’da OHAL ilan edildi
Zelenski’den Kanada’nın ‘Kuzey Akım 1’ kararına tepki
Zelenski’den Kanada’nın ‘Kuzey Akım 1’ kararına tepki
Rusya’nın roketli saldırısında ölü sayısı 34’e yükseldi
Rusya’nın roketli saldırısında ölü sayısı 34’e yükseldi
Ukrayna’ya roket saldırısı: 15 ölü, 6 yaralı
Ukrayna’ya roket saldırısı: 15 ölü, 6 yaralı
Gürcistan'daki depremde Ardahan da sallandı 
Gürcistan'daki depremde Ardahan da sallandı 
Zelenski, Almanya ve Norveç dahil bir dizi büyükelçiyi görevinden aldı
Zelenski, Almanya ve Norveç dahil bir dizi büyükelçiyi görevinden aldı
Almanya, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımını onayladı
Almanya, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımını onayladı
Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti
Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti
Çavuşoğlu: Çok taraflılık, tek taraflı atılan adımlarla zayıflatılıyor
Çavuşoğlu: Çok taraflılık, tek taraflı atılan adımlarla zayıflatılıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول