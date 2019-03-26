Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99326
ALTIN
234.994
DOLAR
5.5313
STERLİN
7.3156
EURO
6.2551
14 ilde FETÖ operasyonu
14 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul'da operasyon
Son Dakika
İstanbul'da operasyon
Akraba evliliği epilepsi riskini 40 kat artırıyor
Akraba evliliği epilepsi riskini 40...
Türk boksör Avni Yıldırım'ın itirazı kabul edildi
Türk boksör Avni Yıldırım'ın itirazı...
İzmir kulüplerinden birlik çağrısı
İzmir kulüplerinden birlik çağrısı

İngiltere Yemen’de gizli askeri eylem yürütüyor

İngiliz gazetesi: İngiltere Yemen’de gizli askeri eylem yürütüyor

İngiltere Yemen’de gizli askeri eylem yürütüyor

İngiliz gazetesi: İngiltere Yemen’de gizli askeri eylem yürütüyor

26 Mart 2019 Salı 10:22
0 Okunma
İngiltere Yemen’de gizli askeri eylem yürütüyor

(DHA)

İngiltere’nin Yemen’deki yürüttüğü gizli askeri eylemleri sırasındaki silahlı çatışmada İngiliz özel kuvvetlerine bağlı beş komandosunun yaralandığı bildirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiltere’nin Yemen’deki gizli askeri eylemleri sırasında meydana gelen silahlı çatışmada, İngiltere askeri özel kuvvetlerinde görevli beş askerin yaralandığını yazdı.

Haberde komandoların İran’ın desteklediği isyancı militanlarla girdiği silahlı çatışma sırasında yaralandıkları aktarıldı.

Gazete silahlı çatışmanın Yemen’in kuzeyindeki 30 kadar İngiliz askeri birliğinin konuşlandırıldığı Sa’dah bölgesinde meydana geldiğini; askerlerin bacak ve kollarından yaralandığı ve yaralı askerlerin şu anda İngiltere’de tedavilerinin devam ettiğini yazdı.

Daily Mail gazetesi İngiliz askeri güçlerinin Yemen’de savaşıyor olmasının ortaya çıkmasının İngiltere’de sert eleştirilere neden olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan ile İran arasında devam eden Yemen’deki savaş dolayısıyla İngiliz milletvekilleri hükümeti, sivilleri hedef alarak savaş suçu işleyen Suudilere destek vermekle suçluyor.

İngiltere hükümetinin Yemen’deki savaş ile ilgili resmi duruşu ise ülkede sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulmak ve bu çözümü desteklemek olarak biliniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereYemenGizli Askeri Eylem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması
Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması
Fransa İçişleri Bakanı: Sarı yelekliler eylemlerinde 233 kişi gözaltına alındı
Fransa İçişleri Bakanı: Sarı yelekliler eylemlerinde 233 kişi gözaltına alındı
Çin’de tur otobüsü alev aldı: 26 ölü, 28 yaralı
Çin’de tur otobüsü alev aldı: 26 ölü, 28 yaralı
Afganistan’da iki patlama
Afganistan’da iki patlama
Kanada’da rahibe saldırı
Kanada’da rahibe saldırı
Ukrayna'da metroya bombalı saldırı önlendi
Ukrayna'da metroya bombalı saldırı önlendi
Hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçirecek
Hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçirecek
Ukrayna'dan ABD hakkında çarpıcı açıklama
Ukrayna'dan ABD hakkında çarpıcı açıklama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans