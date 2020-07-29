İngiltere'de ırkçı saldırı!

Buckinghamshire’dan Ebonie Gooding (28), kız kardeşi Tamara (29) ve kuzenleri Rosie Trumpet ile birlikte dört yaşındaki bir çocuğun doğum günü partisi için çocukları eğlendirmek üzere çağrıldı. Çocukların sevdikleri çizgi film karakteri gibi giyinen 3 kadın, partide küçük çocukların ırkçı sözlü saldırılarına maruz kaldı. Bir süre sonra çocuklar, kadınları tekmelemeye ve yumruklamaya başladı.

AİLELER, ÇOCUKLARA MÜDAHALE ETMEDİ

Genç kadınlar, kendilerine sözlü olarak ırkçı saldırıda bulunulduğu ve çocukları yatıştırmaya çalıştıklarını söyledi. Ailelerinin, çocuklara hiçbir müdahalede bulunmadığını ve çocukların gittikçe kontrolden çıkıp kendilerini yumruklamaya ve tekmelemeye başladıklarını ifade etti.

GENÇ KADINLAR POLİSİ ÇAĞIRMAK ZORUNDA KALDI

Doğum günü partisini terk etmek istediklerini ama ailenin izin vermediğini belirten Ebonie Gooding, evden ayrılmak için polisi aradıklarını ve yardım istediklerini ifade etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.