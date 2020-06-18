Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Ünlü İngiliz sanatçı Vera Lynn hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz sanatçı Vera Lynn...
“Hareketsizlik kas kaybına yol açıyor”
“Hareketsizlik kas kaybına yol açıyor”
LGS öncesi nefes egzersizi önerisi
LGS öncesi nefes egzersizi önerisi
Bakan Kasapoğlu, Muslera'yı ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Muslera'yı ziyaret etti
İş fırsatları için hemen tıkla!

İngiltere'de ilginç deney

İngiltere’de marketten aldığı yumurtaları kuluçkaya yatıran Charli Lello adlı bir kadının testi başarılı sonuç verdi. Yumurtalardan ördek çıktı.

18 Haziran 2020 Perşembe 14:56
0 Okunma
İngiltere'de ilginç deney

İNGİLTERE - İngiltere’de sıra dışı bir olay yaşandı.Charli Lello adlı bir kadın, marketten aldığı ördek yumurtalarını kuluçkaya yatırarak, yaptığı testin olumlu sonuç verdi. Yumurtaların 3’ünden ördek çıktı. Civcilerinin adına Beep, Peep ve Meep koyan Lello, ABD medyasına yaptığı açıklamada,denemeyi bir  sosyal medya hesabında gördüğünü ve kendisinin de deneyi gerçekleştirme kararı aldığını ifade etti.


SOSYAL MEDYADAN ESİNLENDİ


Lello testin bıldırcın yumurtaları üzerinde gerçekleştiğini ancak gittiği markette ördek yumurtası bulduğunu ve işe yarayacağını düşündüğünü belirtti.Testin başarılı olduğunu ve bunun "harika bir duygu" olduğunu da belirten Lello aynı şeyi yapmak isteyen herkesin araştırma yapmasını, ördeklere bakmak için doğru düzeneğe ve alana sahip olduklarına emin olması gerektiğini vurguladı. Söz konusu yumurtaların satıldığı market ise ABD medyasına yaptığı açıklamada, bu durumun son derece nadir olduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereIlginç Deney
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev koronavirüse yakalandı
Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev koronavirüse yakalandı
BMMYK'den kritik rapor
BMMYK'den kritik rapor
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
ABD’den, Beşar Esad ve 39 üst düzey yetkiliye yaptırım
ABD’den, Beşar Esad ve 39 üst düzey yetkiliye yaptırım
Lavrov’dan Libya açıklaması
Lavrov’dan Libya açıklaması
Koronavirüs tedavisinde bir ilk buluşma!
Koronavirüs tedavisinde bir ilk buluşma!
Shakespeare’in 150 bin TL'lik büstünü çaldılar
Shakespeare’in 150 bin TL'lik büstünü çaldılar
Trablus’un güneyindeki mayınlar temizlendi
Trablus’un güneyindeki mayınlar temizlendi
Almanya’da da ırkçılık öldürüyor
Almanya’da da ırkçılık öldürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı