Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bolu'da tarihi hamam, restore ediliyor
Bolu'da tarihi hamam, restore ediliyor
Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni
Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni
Türkiye'de ailemle birlikte kendimi çok huzurlu hissediyorum
Türkiye'de ailemle birlikte kendimi çok...
Caretta yuvalarında 'pandemi' rekoru
Caretta yuvalarında 'pandemi' rekoru
Güneşin hem sıcağı hem de ışınları tehlikeli
Güneşin hem sıcağı hem de...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İngiliz basınından Macron eleştirisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un önce Beyrut patlamasından sonra Lübnan’a gitmesi ve daha sonra Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamaları, İngiliz basınında eleştirildi. İngiliz medyasında yer alan haberde Macron için, “Jet-ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor” denildi.

13 Ağustos 2020 Perşembe 11:15
0 Okunma
İngiliz basınından Macron eleştirisi

İNGİLTERE -  Macron kendi ülkesinde 18 ay süren protestoların ardından koronavirüsle (Covid-19) mücadelesini bırakıp, Akdeniz ile ilgili atılımlar yapması tepki çekti. Toulon yakınlarındaki cumhurbaşkanlığı sahil konutu Fort de Bregançon'da tatil yaparken görüntülenen Macron’a, “Jet-ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor” eleştirisi yapıldı. Macron, Akdeniz'deki ülkelerin iç işlerine karışmakla suçlanıyor. İngiliz medyasından The Times’ın haberinde, “Macron, ülkesinde 18 ay süren protestolar ve ardından yaşanan salgın hastalıktan sonra Akdeniz'deki yaz tatilini 'genç bir lider' imajını canlandırmak için kullanıyor” ifadelerine yer verildi.

TUTUMUNUN ARDINDA SÖMÜRGE ZİHNİYETİ YATIYOR

Macron’un Beyrut’ta meydana gelen patlamadan sonra kente yaptığı ziyarette, rejim değişikliğinden bahsetmesine yoğun tepki geldi. Lübnan’ın Macron tarafından Fransız sömürgesiymiş gibi görülmesine sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler, “Bu tutumun arkasında sömürge zihniyeti yatıyor” yorumunu yaptı. Filistinli tarihçi Beşir Nafi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Macron utanmadan Lübnan’ın siyasi hayatı için yeni bir döneme girmekten bahsediyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
İngiliz Basınından Macron Eleştirisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den Rusya'ya aşı göndermesi
ABD'den Rusya'ya aşı göndermesi
Türk müşteriler iyi harcıyor, onları yeniden görmek istiyoruz
Türk müşteriler iyi harcıyor, onları yeniden görmek istiyoruz
Meksika’da yolcu otobüsü devrildi: 13 ölü, 20 yaralı
Meksika’da yolcu otobüsü devrildi: 13 ölü, 20 yaralı
Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Rusya lideri Putin: Koronavirüs aşısı tescillendi
Rusya lideri Putin: Koronavirüs aşısı tescillendi
ABD Başkanı Trump’tan "İkinci Dünya Savaşı" gafı
ABD Başkanı Trump’tan "İkinci Dünya Savaşı" gafı
KKTC Başbakanı Tatar’dan "Kapalı Maraş" açıklaması
KKTC Başbakanı Tatar’dan "Kapalı Maraş" açıklaması
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Yakutsk’ta orman yangını
Yakutsk’ta orman yangını

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı