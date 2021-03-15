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"İlişkilerin maslahatgüzarı düzeyinde kalması için çalışacağız"

Nüfusun çoğunluğunun Müslümanlardan oluşan Kosova'nın Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, tepkilere rağmen İsrail işgali altındaki Kudüs’e büyükelçilik açılmasını eleştirerek, "Kudüs hala netleşmiş bir bölge değildir. Dolayısıyla başkent ilan edilemez.Geri adım atılmalı” dedi.

15 Mart 2021 Pazartesi 12:08
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"İlişkilerin maslahatgüzarı düzeyinde kalması için çalışacağız"

KOSOVA - İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açan ülkeler arasına Kosova da eklendi. Nüfusun çoğunluğunun Müslümanlardan oluşan ülkenin tüm tepkilere rağmen İsrail işgali altındaki Kudüs’te büyükelçilik açmasına tepkiler büyüyor. Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, “Bu kararın uzun zamandan beri yanlış olduğunu dile getirdik. Mevcut hükümeti bu konu üzerine birkaç defa uyardık, Dışişleri Bakanlığını uyardık” ifadelerini kullandı.

“AB DE BUNA KARŞI ÇIKIYOR”

Damka, Kudüs’ün hala netleşmemiş bir bölge olduğunu ifade ederek, “Kudüs'teki büyükelçiliğe sadece biz veya Türkiye Cumhuriyeti'nin karşı çıktığı bir olay değil biliyorsunuz, AB ülkeleri de buna karşı çıkmaktadır. Diğer İslam ülkeleri de karşı çıkmaktadır. Çünkü uluslararası kanunlara göre Kudüs hala netleşmiş bir bölge değildir. Dolayısıyla başkent ilan edilemez ve Birleşmiş Milletler kararı neticesinde de Kudüs hala sonuca ulaşmış bir toprak değildir. Dolayısıyla sadece bizim veya Türkiye Cumhuriyeti'nin karşı çıktığı bir olay değil, belki biz ve Türkiye Cumhuriyeti daha sesli dile getiriyoruz. Ama unutulmaması gerekir ki, AB de buna karşı çıkıyor. Geri adım atılmalı” dedi.
 

MASLAHATGÜZARI DÜZEYİNDE KALMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

KDTP Genel Başkanı Damka, şöyle devam etti: “Fakat maalesef Kosova eski Başbakanı Avdullah Hoti ve eski Dışişleri Bakanı, Amerika'da Sırbistan'la yapmış oldukları ikili anlaşmada eklenen bir maddeydi bu. Fakat bu madde içinde de sadece ‘İsrail'in Kosova'yı tanıması’ diye bir maddedir. Kudüs'te Kosova Büyükelçiliğinin açılması bu anlaşma içerisinde yoktu. Maalesef bizim eski Dışişleri Bakanı Melisa Haradinay'ın diretmesi sonucu Kudüs'te bir elçilik açılmasına karar verdiler. Atanan elçi değildir, bunu bilmemiz gerekir. Biz Türk partisi olarak önümüzdeki günlerde kurulacak olan yeni hükümette konuyu gündeme getireceğiz. Kudüs'te elçilik açılsa dahi elçilik düzeyinde değil de Maslahatgüzar düzeyinde kalması için elimizden geleni görüşmelerde yapacağız. Elçilik açıldıktan sonra dönüşümü olur mu, bunun formüllerini aramamız lazım. Çünkü bir tanınmanın karşısında eğer diğer ülkelerde tanınmalarını çekerse bunun hesabını kim verecek?”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Damka
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