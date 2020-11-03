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İlginç anları paylaşıp oy istedi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık seçimi için geri sayım başladı. ABD Başkanı Trump, seçim meydanlarındaki ilginç anları paylaşayarak, son kez oy istedi. Trump'ın seçim mitingindeki ilginç anlar izlenme rekorları kırdı.

03 Kasım 2020 Salı 14:21
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İlginç anları paylaşıp oy istedi

ABD - Amerika Birleşik Devletleri 46. başkanını seçmek için sandığa gidiyor. Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın yarışacağı ABD Başkanlık seçimlerinde kritik gün geldi çattı.ABD Başkanı Trump seçmene karşı son kozunu kullanarak, seçim meydanlarındaki ilginç anları paylaşayarak, oy istedi. 

MİTİNGTEKİ DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI
 

Trump’ın müzik eşliğinde dans ettiği o anlar kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.Başkan Trump’ın seçim konuşmalarından derlenen dans figürleri bir araya getirilerek, Village People müzik grubunun ‘Y.M.C.A’ adlı şarkısıyla birleştirildi. Ortaya çıkan renkli görüntüyü paylaşan Trump, mesajında “Oy Kullan” dedi.

98 MİLYONA YAKIN SEÇMEN 'ERKEN OY' KULLANDI

Öte yandan, yakın tarihteki seçimlere göre, sandığa gitme oranının yüzde 60'ı bulmadığı ABD'de, bu yıl sandık başında ya da posta yoluyla kullanılan erken oyların sayısındaki artış dikkati çekiyor. Ülkede 98 milyona yakın kişi halihazırda oyunu kullanmış bulunuyor. Bu kişilerin 62 milyondan fazlasının posta yoluyla, 35 milyondan fazlasının da birebir erken seçim merkezlerine giderek oyunu kullandığı ifade ediliyor.
 

BEYAZ SARAY'A GİTMEK İÇİN 270 DELEGEDEN GEREKİYOR
 

ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, "Başkan" olmaya hak kazanıyor.Toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

SONUÇLARI TRUMP WASHİNGTON DC'DE, BİDEN DELAWARE'DE İZLEYECEK

Başkan Trump, seçim sonuçlarını başkent Washington DC'de Beyaz Saray'da takip edecek. Trump kazanması durumunda kutlamayı da Beyaz Saray'da yapmayı planladığını açıkladı. Biden ise seçimleri Delaware eyaletinin Wilmington kentinde takip edecek. Biden kazanması durumunda halka hitabını buradaki Chase Center'dan yapacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Abd Başkanı TrumpSeçim MeydanlarıIlginç AnlarOy
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