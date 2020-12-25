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İklim krizi Hazar Denizi’ni tehdit ediyor

İklim değişiklikleri nedeniyle denizlerdeki su seviyesi yükselirken, yapılan bir araştırmaya göre dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi’ndeki su oranın ise azalabileceği belirtildi.

25 Aralık 2020 Cuma 09:16
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İklim krizi Hazar Denizi’ni tehdit ediyor

Tüm dünyada aşırı sıcaklar nedeniyle denizlerin su seviyeleri yükselirken, göllerdeki ise düşüşe neden oluyor. Yapılan bir araştırmaya göre bu düşüşün büyük sorunlara neden olacağına dikkat çekildi. Matthias Prange, Giessen Üniversitesi’nden Thomas Wilke ve Naturalis Biyoçeşitlilik Merkezi’nden Frank Wesselingh'in yaptığı araştırmada, göllerdeki su oranının azalmasının denizlerin su seviyelerinin yükselmesi kadar dikkat çekmediği belirtildi.

HAZAR DENİZİ KÜÇÜLÜYOR

Araştırmacılardan Prange, iklim krizinin dünyanın en büyük iç su kütlesine sahip olan Hazar Denizi’ni de tehdit ettiğini ifade ederek, “Hazar Denizi dünyadaki diğer birçok gölün temsilcisi olarak görülebilir. Pek çok insan, iklim değişikliği nedeniyle bir iç gölün önemli ölçüde küçüldüğünün farkında bile değil” dedi. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) raporunda da göllerden bahsedilmesinde başarısız olunduğu ve küresel ısınmadan etkilenen bölgeler üzerindeki sosyal, politik ve ekonomik sonuçların göz ardı edildiği belirtildi.

KÜRESEL ISINMANIN SONUÇLARI ANLAŞILMALI

Matthias Prange, aynı zamanda bu durumun değişmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Daha fazla çalışmaya ve bu bölgedeki küresel ısınmanın sonuçlarını daha iyi anlamaya ihtiyacımız var" dedi. Araştırmada amacın, diğer büyük göller ve benzer zorluklarla karşılaşan bölgeler için de uygun stratejilerin geliştirilebilmesi, iç denizler ve göller için iklim değişikliğinin sonuçları hakkında farkındalık yaratmak olması gerektiğine dikkat çekildi.

ÜLKE EKONOMİLERİNİ ETKİLEYECEK

Önemli bir bölgesel su kaynağı olan Hazar Denizi’nin su seviyesinin, içinde bulunulan yüzyılda 9 ila 18 metre arasında bir oranda düşebileceği belirtildi. Kazakistan, Türkmenistan, İran, Azerbaycan ve Rusya’ya kıyısı bulunan gölün seviyesindeki düşüşün biyolojik çeşitliliği ve habitatları etkilemesinin yanı sıra; kıyı bölgelerini, balıkçılık ve balık çiftçiliği dahil olmak üzere tüm sınır ülkelerinin ekonomilerini etkileyebileceği belirtildi.

Araştırmacılar, iklim krizinin iç deniz ve göllerin su seviyesini gelecekte nasıl etkileyebileceği konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti. Araştırma aynı zamanda, göl seviyesindeki azalma iklim değişikliğine atfedilirse, ‘uluslararası iklim fonlarının’ projeleri finanse etme ve uyum önlemleri için bir olasılık sunabileceğini öne sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazar DeniziKuraklıkSuKuşKüresel ısınmaIklim
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