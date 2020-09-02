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İdlib’de koronavirüsle mücadele

Suriye’nin İdlib kentinde, koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Şu ana kadar 60 civarında koronavirüs vakasının tespit edildiği kentte, sivil savunma ekipleri, sağlıksız koşullarda yaşamını sürdüren sivillerin barındığı çadır kentleri sık sık dezenfekte ediyor.

02 Eylül 2020 Çarşamba 11:06
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İdlib’de koronavirüsle mücadele

SURİYE - Suriye’nin İdlib kentinde siviller, savaş nedeniyle terk ettikleri evlerinden uzakta, Türkiye sınırına yakın noktalarda oluşturulan kamplardaki derme çatma çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’de, yüz binlerce kişinin barındığı kamplarda koronavirüse karşı da mücadele ediliyor. Kamplardaki koşulların iyi olmaması nedeniyle virüs yayılımının kolay olabileceğini göz önünde tutan, gönüllü olarak ülkede yardım çalışması yapan, ‘Beyaz Baretliler’ olarak da bilinen sivil savunma ekipleri, çadırların kurulu olduğu alanlarda düzenli dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Ekipler, aynı zamanda tüm kamplarda ortak kullanım alanlarında koronavirüsle mücadele yollarının anlatıldığı uyarı yazıları asıp, dağıttıkları broşürler ile de halkın bilinçlenmesini sağlıyor.

Şu ana kadar 60 civarında pozitif vakanın belirlendiği İdlib’de sivil savunma ekipleri, kentte yaşayanların toplu olarak kullandığı alanları da sık sık dezenfekte ediyor. Okul, cami, hastane, kamu binaları, market, fırın gibi herkesin kullandığı 17 bini aşkın noktada dezenfeksiyon çalışması yapıldığını anlatan sivil savunma görevlisi Mustafa el Musa, ekiplerin her gün düzenli olarak koronavirüsle mücadele çalışması yaptığını söyledi. Önceliklerinin kamp alanları olduğunu anlatan el Musa, virüs yayılımının önlenmesine yönelik halkı bilinçlendirme çalışmalarının da yoğun olarak yapıldığını kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İdlibde Koronavirüsle Mücadele
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