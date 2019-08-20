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İdlib hayalet kente dönüyor

Suriye'de rejim güçlerinin vurmaya devam ettiği İdlib, hayalet kente döndü. Suriye rejiminin düzenlediği saldırılarda bir cami de hedef alındı.

İdlib hayalet kente dönüyor

Suriye'de rejim güçlerinin vurmaya devam ettiği İdlib, hayalet kente döndü. Suriye rejiminin düzenlediği saldırılarda bir cami de hedef alındı.

20 Ağustos 2019 Salı 12:11
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İdlib hayalet kente dönüyor

SURİYE - Kurban Bayramı'ndan beri devam eden saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan siviller zorunlu olarak göç etmeye devam ediyor. Bu arada siviller kaçarken, rejim güçleri bölgeyi havadan ve karadan vuruyor. Han Şeyhun ilçesi kırsalındaki bir yerleşim birimindeki cami de devam eden saldırılardan nasibini aldı. Ali Bin Ebu Talip Cami neredeyse kullanılamaz hale gelirken, saldırıda kimsenin yaşamını yitirmediği, ancak çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Bu arada saldırılardan kaçan Suriyeli siviller, güvenli olan Türk sınırına doğru kaçışlarını sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Suriyede Rejim GüçleriİdlibHayalet Kent
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