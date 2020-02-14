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İdlib'de rejim saldırısında 7 sivil yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı

Suriye'de, Esed rejimine bağlı güçlerin İdlib kentinin batısına yaptığı saldırı sonucu 7 sivil yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

14 Şubat 2020 Cuma 11:50
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İdlib'de rejim saldırısında 7 sivil yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı

HATAY - Esed rejimi bir kez daha İdlib kentinin batısına saldırı düzenledi. Saldırıda 7 sivil ölürken, kadın ve çocuk olmak üzere 7 kişi de yaralandı. Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, sivillere yönelik saldırıların devam ettiğini, yaralıların tedavileri için hastanelere sevk edildiğini, bu arada enkaz altında arama kurtarma çalışmasının sürdüğünü belirtti.

GÖÇ DEVAM EDİYOR

Esed ve Rusya’nın saldırıları ile yerleştikleri derme çatma kampları da terk etmek zorunda kalan sivillerin göçü devam ediyor. Son 5 gün içerisinde 180 bin kişinin yer değiştirmek zorunda kaldığı bölgede siviller yaşadıkları çadırlarını ve eşyalarını toplayarak daha güvenli bölgelere göç ediyor. Aracı olanlar kendi araçları ile olmayanlar da tanıdıklarının desteği ile Türkiye sınırına yakın alanlara göç ederek hayata tutunmaya çalışıyorlar.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İdlibRejim Saldırısı7 Sivil Yaşamını Yitirdi
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