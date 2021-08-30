Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1458.23
ALTIN
489.35
DOLAR
8.3819
STERLİN
11.5372
EURO
9.8941
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma...
Toros Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
Toros Üniversitesi 15 Öğretim...
Yıldız Teknik Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi 36...
Çam fıstığı kozalağı ihaleyle satılacaktır
Çam fıstığı kozalağı ihaleyle...
İstanbul Okan Üniversitesi 46 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi 46...
İş fırsatları için hemen tıkla!

IAEA: Kuzey Kore nükleer faaliyetlere başladı

30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:29
2 Okunma
IAEA: Kuzey Kore nükleer faaliyetlere başladı

AVUSTURYA - Dünya üzerindeki nükleer faaliyetleri takip eden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Cuma günü yayınladığı raporunda uydu görüntüleri aracılığıyla Kuzey Kore’nin nükleer santralinin faaliyete geçtiğini belirtti. IAEA raporun sonunda “Reaktörün ve Radyo Kimyasal Laboratuvarın işleyişine ilişkin yeni göstergeler derinden rahatsız edicidir” ifadelerine yer verdi.

IAEA, Kuzey Kore’nin Eylül 2020 tarihinden bugüne nükleer faaliyetlerini rapor olarak yayınlayarak ülkenin nükleer faaliyetlerine Temmuz 2021 tarihinden itibaren yeniden başladığını teyit etti. Cuma günü yayınlanan raporda, uydu görüntülerinden Yongbyon’da (Nyongbyon) bulunan Deneysel Nükleer Santrali’nin tekrar aktif hale geldiği belirtildi. IAEA raporda “Aralık 2018'in başından Temmuz 2021'in başına kadar reaktörün çalıştığına dair hiçbir belirti bulunmuyordu. Bununla birlikte, Temmuz 2021'in başından bu yana, soğutma suyunun tahliyesi de dahil olmak üzere, reaktörün çalışmasıyla tutarlı göstergeler olmuştur” ifadelerini kullandı.


 

Raporda ayrıca “Daha önce Pyongsan uranyum madeni ve Pyongsan uranyum konsantrasyon tesisi olarak ilan edilen yerlerde devam eden madencilik, öğütme ve konsantrasyon faaliyetlerinin belirtileri var” tespitleri yer aldı.


 

‘YENİ GÖSTERGELER DERİNDEN RAHATSIZ EDİCİDİR’


 

IAEA raporun sonunda “Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Ayrıca, 5MW (5 megavatlık) reaktörün ve Radyo Kimyasal Laboratuvarın işleyişine ilişkin yeni göstergeler derinden rahatsız edicidir. Kuzey Kore'nin nükleer programının devam etmesi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir ve derinden üzüntü vericidir” ifadelerine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Atom Enerjisi KurumuKuzey KoreNükleer Faaliyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’de devam eden orman yangınlarında ‘Alev Hortumu’ görüldü
ABD’de devam eden orman yangınlarında ‘Alev Hortumu’ görüldü
'Karadağ ile 250 milyon dolarlık ticari hedef koyduk'
'Karadağ ile 250 milyon dolarlık ticari hedef koyduk'
Tahliye uçuşunda Havva bebek dünyaya geldi
Tahliye uçuşunda Havva bebek dünyaya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başçarşı Camisi’nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başçarşı Camisi’nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Aliya İzetbegoviç’in kabrine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Aliya İzetbegoviç’in kabrine ziyaret
İspanya’daki gemide zehirlenme
İspanya’daki gemide zehirlenme
Büyükelçi Prof.Dr. Eldar Hasanov suçlamaları reddetti
Büyükelçi Prof.Dr. Eldar Hasanov suçlamaları reddetti
Haiti depreminde ölü sayısı artarken kurtarma çalışmaları devam ediyor
Haiti depreminde ölü sayısı artarken kurtarma çalışmaları devam ediyor
Kabil Havalimanı’ndan son görüntüler...
Kabil Havalimanı’ndan son görüntüler...

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma