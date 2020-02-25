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Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti

Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 92 yaşında hayatını kaybetti.

25 Şubat 2020 Salı 14:41
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Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti

MISIR - Mısır yerel medyası tarafından Mısır’ı 30 yıl boyunca yöneten ve 2011 yılında görevini bırakmaya zorlanan Hüsnü Mübarek’in 92 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Hüsnü Mübarek Cumhurbaşkanı olmadan önce Mısır Hava Kuvvetleri’nde komutanlık görevi yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı yaptığı sırada zamanın Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat’ın öldürülmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı görevini devralmıştı. 10 Şubat 2011’de yetkilerini yardımcısı Ömer Süleyman’a devrederek ertesi gün de görevinden istifa etti.

DHA

Son Güncelleme: 25.02.2020 14:47
Anahtar Kelimeler:
Hüsnü Mübarek Hayatını Kaybetti
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