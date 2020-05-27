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Hong Kong’da protestolar yeniden alevlendi

Çin'in Hong Kong'a yönelik olarak parlamentoya sunduğu yeni ulusal güvenlik yasa teklifi hem Hong Kong'da protestoların yeniden canlanmasına hem de uluslararası alanda tepkilerin meydana gelmesine yol açtı. Polis eylemcilere biber gazı kullandı ve yüzlerce eylemci gözaltına alındı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:48
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Hong Kong’da protestolar yeniden alevlendi

HONG KONGÇin yönetimi tarafından Hong Kong’u kapsayan ve parlamentoya sunulan yeni ulusal güvenlik yasa teklifi, eylemcileri harekete geçirdi. Yasa tasarısında Çin’in ulusal marşına yönelik saygısızlığın suç sayılması gibi maddeler yer aldı. Hong Kong’da bir alışveriş merkezinde toplanan bazı eylemciler, “Bir ulus, bir Hong Kong” sloganı attı.  

CADDELER SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Hong Kong’un lideri Carrie Lam’ın Çin’in çalışmalarını destekleyeceği yönde yaptığı açıklamaları da, protestoların koronavirüs salgınına rağmen tekrar başlamasına neden oldu. Polis, eylemcilere karşı sert müdahalede bulunurken birçok yerde protestoları dağıtmak için biber gazı kullandı. Yüzlerce eylemcinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hong Kong’da protestolar yeniden alevlendi (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinProtestoHong Kong
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