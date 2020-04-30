Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
NASA, Mars helikopterinin ismini açıkladı
NASA, Mars helikopterinin ismini açıkladı
Oscar film adaylığına koronavirüs ayarı
Oscar film adaylığına koronavirüs ayarı
Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi
“Propolisi doktora danışmadan tüketmeyin”
“Propolisi doktora danışmadan tüketmeyin”
EBA'da 'teneffüs zamanı'
EBA'da 'teneffüs zamanı'
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hollanda’da son 24 saatte koronavirüsten 84 ölüm

Hollanda’da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam can kaybı 4 bin 795’e yükseldi.

30 Nisan 2020 Perşembe 16:18
0 Okunma
Hollanda’da son 24 saatte koronavirüsten 84 ölüm

HOLLANDA - Hollanda’da koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kayıplarında düşüş gözlemlendi. Ülkede 84 kişinin daha yaşamını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 795’e yükselirken; toplam vaka sayısı da 39 bin 316’ya ulaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hollandaölü SayısıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’de koronavirüsten sonra kanser alarmı!
İngiltere’de koronavirüsten sonra kanser alarmı!
KKTC Enerji Bakanı Taçoy'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü
KKTC Enerji Bakanı Taçoy'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü
Rusya’da son 24 saatte koronavirüsten 101 ölüm
Rusya’da son 24 saatte koronavirüsten 101 ölüm
ABD'den koronavirüse ilişkin umut veren haber geldi
ABD'den koronavirüse ilişkin umut veren haber geldi
İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 268 ölüm
İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 268 ölüm
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi’nde kayboldu
NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi’nde kayboldu
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Türkiye’ye 'yardım' teşekkürü
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Türkiye’ye 'yardım' teşekkürü
İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 325 ölüm
İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 325 ölüm

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı