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Hollanda'da ipi 4'üncü kez Mark Rutte göğüsledi

Hollanda'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üç gün süren 150 üyeli Temsilciler Meclisi'nin belirlendiği milletvekili genel seçimlerinden, resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) zaferle çıktı.

18 Mart 2021 Perşembe 09:32
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Hollanda'da ipi 4'üncü kez Mark Rutte göğüsledi

Hollanda'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üç gün süren 150 üyeli Temsilciler Meclisi'nin belirlendiği milletvekili genel seçimlerin sona erdi. Seçimlerde Başbakan Mark Rutte'nin lideri olduğu liberal sağcı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) birinci parti oldu. Seçimlerde oylarını en fazla arttıran sol liberal Demokratlar 66 (D66), sandıktan ikinci parti olarak çıktı. Seçimlerde İslam karşıtı propaganda yürüten Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) oy kaybı yaşadı. Ülkede 37 partiden bin 579 aday 150 kişilik parlemento sandalyesi için yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçime katılım yüzde 81 oranında gerçekleşti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HollandaSeçimMark RutteVvdBaşbakan
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